Произвели революцию в мире моды: как в женском гардеробе появились колготки

Сейчас колготки кажутся совершенно привычным элементом гардероба. Но когда-то они стали революционным изобретением, которое помогло изменить женскую моду.

Кто и как создал колготки и почему они совершили революцию в модном мире, рассказываем далее.

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Как появились колготки

Авторство изобретения колготок приписывают мужчине по имени Аллен Хант. Это произошло в 1959 году. История гласит, что эта идея пришла ему в голову, когда он ехал в ночном поезде в Северную Каролину с беременной женой Этель Бун Хант. Она сказала ему, что это последнее путешествие, в которое она отправляется до рождения ребенка, поскольку надевать на себя комбинацию из чулок до бедра, пояса и подвязок, которые должны были носить женщины, становилось все неудобнее.

Когда они вернулись домой, Хант вдохновился и попросил жену пришить несколько чулок к трусикам и примерить их. Конечно, из этого ничего хорошего не вышло. Но Хант принес вещь как прототип на швейную фабрику, где работал, и нашел практический способ вязать на чулочно-носочных машинах то, что мы сегодня называем колготками.

Колготки стали неотъемлемой частью женского гардероба / Фото Freepik

Революция, которую совершили колготки

Показательно то, что колготки стали не только удобным элементом женского гардероба, они также помогли рассказать новую историю о месте молодых женщин в обществе. В 1950-х молодые женщины одевались как миниатюрные копии своих матерей, но 1960-е представили одежду, явно принадлежавшую новому поколению.

Новая мода стала своеобразным посланием, направленным против истеблишмента и запланированного будущего. В 1960-е средний возраст вступления в брак для женщин в Америке составлял примерно 20 лет, а средний возраст рождения ребенка – 21 год. Однако молодые женщины, участвовавшие в революционной волне эпохи, часто отвергали ожидания того, что они станут женами и матерями в таком раннем возрасте. Их одежда отразила эту идею, приобретя более девичий вид.

Шестидесятые стали периодом сексуальной революции, а в контексте моды одним из самых революционных изобретений была мини-юбка. Более удачного стечения обстоятельств для популяризации колготок сложно придумать. Для модной женщины, которая хотела носить более короткую юбку, чулки и пояса стали чем-то вызывающим и неуместным, а колготки идеально выполняли свою функцию и незаметно прятались под юбкой. Когда культовые модели, Джин Шримптон и Твигги, надели свои мини-юбки, спрос на колготки стремительно вырос, и женщины ринулись в магазины.

Особенно популярными колготки были среди модниц. Газеты описывали эту субкультуру как "беглецов из детского сада" и "взрослые версии третьеклассников". Одним из главных элементов их одежды были колготки, которые в некотором роде давали женщинам возможность продлить период юношества. Никто не знал этого лучше, чем Мэри Куант, лондонский дизайнер, популяризировавшая этот образ.

Когда мне было 13 лет, я выплакалась из-за своего взросления. Что действительно расстроило меня, так это ужасное осознание того, что одежда для взрослых гротескная и однообразная. Я хотела избежать этого и всегда носить детскую одежду,

– рассказала в интервью 1976 года мать движения модов.

Моды верили, что они представляют собственное видение, что они те, кто будет создавать будущее моды. Они считали себя олицетворением нового поколения моды, а свой стиль – демонстрацией современности. Они воплощали новую свободу от прошлого. Чулки и связанные с ними социальные ожидания женственности казались устаревшими, и молодые женщины порывались к чему-то другому.

В 1970 – 1980-е колготки уже стали неотъемлемой частью гардероба каждого подростка и женщины. По мере того как все больше женщин выходило на работу, объем продаж колготок только рос. Со своей стороны производители чулочно-носочных изделий и дальше предлагали новые цвета, текстуры, размеры и технологии.