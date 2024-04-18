Время над ней не властно: Джей Ло показала, как она изменилась за 20 лет

Американская знаменитость Дженнифер Лопес удивила подписчиков коллажем из своих портретов. Одно фото было сделано в этом году, а другое - 20 лет назад.

Как звезда изменилась за это время, а также какой была знаменитая Джей Ло 20 лет назад, рассказываем дальше.

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Как Джей Ло изменилась за 20 лет

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес доказала своим поклонникам, что время над ней не властно. В сторис инстаграм она опубликовала коллаж из двух своих портретов, один из которых сделан в 2004-м году, а второй – 2024-го.

Тогда против сейчас!,

– говорилось в подписи к фото.

Дженнифер Лопес в 2004-м и сейчас / Фото Jennifer Lopez

Слева на Дженнифер Лопес минимальный макияж, благодаря которому кожа имеет очень свежий и даже влажный вид, длинные золотые серьги и ожерелье в тон, а также темно-синий джинсовый топ. Ее волосы распущены и окрашены в золотистый оттенок.

Справа у нее уже более насыщенный макияж, но на лице совсем нет морщин, а кожа буквально сияет. Волосы так же распущены, как на первом кадре.

Глядя на оба изображения, трудно заметить кардинальные различия. Несмотря на 20-летнюю разницу в фото звезда так же безупречно выглядит.