Основные ошибки в уходе: что никогда не стоит делать, чтобы иметь красивые волосы

Здоровые и ухоженные волосы являются одним из ключевых элементов красивого внешнего вида. Однако порой некоторые привычные принципы ухода за ними могут на самом деле портить состояние прядей.

Бьюти-блогер поделилась четырьмя важными советами, которые могут помочь избежать распространенных ошибок и поддержать здоровье и красоту волос. Что она не советует делать, рассказываем далее.

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Сон с мокрой головой

Лучше всего дождаться, пока волосы полностью высохнут, прежде чем ложиться спать, чтобы избежать негативных последствий. Ведь когда вы ложитесь спать с влажными волосами, они становятся особенно уязвимыми. Во время сна мокрые пряди контактируют с подушкой, трение с которой может привести к повреждениям.

Кроме того, влажные волосы подвержены пересушиванию под воздействием тепла от тела во время сна, что может привести к их ломкости и повреждению. Это также может привести к потере естественного блеска и здорового вида волос.

Естественная сушка волос

Когда вы оставляете волосы высыхать без использования фена или других тепловых источников, влага в них испаряется медленнее, что может привести к тому, что кудри становятся более уязвимыми к повреждениям, в частности ломкости и сечению кончиков.

Используйте фен на низкой температуре или микрофибровое полотенце, которое поможет впитывать влагу без лишнего трения и повреждения волос.

Что не стоит делать с волосами: смотрите видео

Пренебрежением термозащитой

Не недооценивайте значение термозащиты для волос. Это один из ключевых элементов ухода, особенно если вы часто используете фен, выпрямитель или другие термические средства для стайлинга.

Использование термозащиты позволяет создать защитный барьер. Она образует тонкую пленку вокруг волос, которая защищает их от воздействия высоких температур и уменьшает риск появления ломкости, секущихся кончиков и пересушивания.

Не закрывайте маску кондиционером

Маски для волос имеют специальную функцию – закрытия кутикулы, что позволяет сохранять влагу и усиливает эффект от полезных компонентов.

Применение кондиционера после маски может негативно повлиять на ее эффективность. Он может образовать пленку на поверхности волос, которая будет препятствовать проникновению полезных компонентов средства внутрь прядей. Это может привести к тому, что кудри не получат всех питательных веществ от маски, и эффективность ее действия будет снижена.