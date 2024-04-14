Роковые ошибки стилистов: 12 образов голливудских звезд, которые испортила прическа

Прическа – столь же важный элемент образа, как платье или макияж. Иногда неудачно подобранная стрижка или укладка может испортить внешний вид, и сделать его нелепым.

В такие ситуации попадали немало голливудских звезд. Как смелые решения стилистов стали роковой ошибкой и испортили невероятные образы известных певиц и актеров – далее в материале.

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Неудачные прически, которые испортили невероятные образы

Джульетт Льюис и косички

В 1992 году юная 19-летняя актриса Джульетт Льюис появилась на красной дорожке в невероятном образе. Она выбрала ретро-платье кремового цвета, которое дополнила ожерельем из жемчуга и атласными перчатками в тон. Звезда действительно выглядела потрясающе, и не зря, ведь была номинирована на лучшую женскую роль второго плана в фильме "Мыс страха".

Испортили такой роскошный образ косичками корнроу ("кукурузные ряды") – это традиционный стиль плетения из трех прядей, происходящий из Африки. Такая прическа относится к культуре темнокожих людей, поэтому такие косы Джульетты Льюис вызвали самый настоящий скандал. Тогда баскетболист Карим Абдул-Джабба заявил, что люди пытаются присвоить чужую культуру темнокожих. В то же время актриса назвала свою прическу "гангстерской", что вызвало еще большее возмущение.

Неудачная прическа Джульетты Льюис: смотрите фото

Сара Джессика Паркер и короткий боб

Известная голливудская актриса всегда ассоциируется с волнистыми волосами средней длины. Однако в 2002 году она решилась на кардинальные изменения и подстригла короткий боб. С такой стрижкой Сара Джессика Паркер появилась на церемонии "Золотой глобус". Она выровняла волосы и украсила их бантиком, что совсем не сочеталось с ее нарядом. Актриса была в длинном роскошном платье от кутюр, имела обнаженные плечи и такая прическа вызвала немало вопросов.

Неудачный боб Сары Джессики Паркер: смотрите фото

Скарлетт Йохансон и смелая пикси

Скарлетт Йохансон никогда не боится экспериментировать с волосами и часто появляется в интересных образах. Так, в 2003 году голливудская звезда посетила Independent Spirit Awards в необычном образе. Актриса появилась в довольно милом розовом платье в стиле барби, но выбрала очень смелую прическу – пикси, которая имела неопрятный вид.

Дерзкая прическа Скарлетт Йохансон: смотрите фото

Мена Сувари и неудачный "улей"

Прическа "улей" всегда была удачным выбором звезд для любого мероприятия, однако Мена Сувари в 2010 году решила сделать прическу интереснее. Так, на вечеринке Women In Film Pre-Oscar звезда появилась в элегантном розовом платье, которое дополнила слишком ярким макияжем. В сочетании с такой непонятной прической образ актрисы был полностью испорчен.



Мена Сувари с непонятным "ульем" / Фото Getty Images

Эмма Стоун и блонд

Актриса Эмма Стоун сейчас имеет невероятные рыжие волосы, которые притягивают к себе взгляды поклонников во всем мире. Однако в 2013 году голливудская звезда решила, что ей подойдет блонд. Поэтому она перекрасила волосы, сделала челку и появилась с новой прической на премьере фильма "Охотники на гангстеров". Впрочем, яркая внешность Эммы Стоун в сочетании с блондом "слилась" – глаза стали менее выразительными, а красное платье никоим образом не спасало ситуацию.

Неудачный блонд Эммы Стоун: смотрите фото

Николь Ричи и седые волосы

Николь Ричи в 2013 году также экспериментировала с волосами и появилась на Met Gala с седым цветом. Сочетание очень коротких волос седого цвета с одеждой и макияжем выглядело максимально странно. Так, блестящее платье казалось желтым, а макияж – очень тусклым.

Николь Ричи с неудачной прической: смотрите фото

Кейли Куоко с многослойной стрижкой и челкой

В 2013 году звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко появилась на церемонии SAG Awards со странной прической. Ей сделали многослойную стрижку и добавили челку. Однако такая прическа совсем не подходит внешности актрисы. Пропорции лица стали выглядели странно, а неправильно подобранный оттенок блонда стер яркую внешность актрисы, которая никак не выделялась, кроме как красным платьем.



Кейли Куоко с неудачной стрижкой / Фото Getty Images

Дженнифер Лоуренс с пикси, которая добавила ей возраста

Неправильно подобранные стрижки могут добавлять возраста и Дженнифер Лоуренс не стала исключением. В 2014 году голливудская актриса появилась на красной дорожке "Оскара" с пикси. Эта прическа совсем не подходила звезде, и более того – добавляла возраста.

Пикси, которая добавляла возраста Дженнифер Лоуренс: смотрите фото

Неудачный боб Тейлор Свифт

Боб – прическа, которая подходит многим женщинам. Впрочем, необходимо также уметь правильно ее укладывать. Так, певица Тейлор Свифт в 2016 году появилась на премии "Грэмми" со стрижкой боб с челкой. Однако такая прическа вызвала критику, ведь эксперты утверждали, что она добавляет Тейлор Свифт возраста.

Тейлор Свифт в 2016 году раскритиковали за боб: смотрите фото

Ким Кардашьян со слишком простой прической

Голливудская звезда Ким Кардашьян известна своими эпатажными, яркими и необычными образами. Однако в 2018 году на церемонии вручения кинопремий MTV Movie Awards она появилась со слишком простой прической. Голливудская звезда выбрала очень эффектный наряд, однако волосы просто заплела в косы, которые свободно спадали на плечи. Такую прическу в сети не оценили.

Ким Кардашьян с простыми косами: смотрите фото

Мадонна с гладко зачесанными волосами

Певица Мадонна в 2023 году на церемонии "Грэмми" появилась в довольно массивном черном наряде. Одежда звезды выглядела очень эффектно, а вот ее прическа – нет. Стилисты решили сделать максимально гладкую прическу с косами, однако она имела очень неудачный вид.

Неудачная прическа Мадонны на "Грэмми": смотрите фото

Майли Сайрус раскритиковали за объемную прическу

В 2024 году певицу Майли Сайрус раскритиковали за ее прическу в стиле 80-х. Эксперты отмечали, что такая объемная прическа совсем не подходит к золотистому платью звезды. "Голый" наряд резко контрастировал с эффектной прической и вызвал немало негативных комментариев.

Объемная прическа Майли Сайрус не сочеталась с нарядом: смотрите фото

Все эти примеры ярко демонстрируют, насколько важно продумывать образ до мелочей. Одежда, макияж, прическа и даже аксессуары вместе должны сочетаться в гармоничный образ, а одна ошибка может стать фатальной.