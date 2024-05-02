Цвет, требующий вложений: 6 вещей, которые стоит учесть перед тем, как краситься в блонд

Если вы всегда мечтали быть блондинкой, но естественный цвет волос оказался затемненным, не стоит разочаровываться. Современная индустрия красоты создает большой простор для экспериментов.

Что нужно знать перед тем, как краситься в более светлый цвет, чтобы изменения оказались удачными, а волосы остались здоровыми, рассказываем далее.

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Убедитесь, что ваши волосы максимально здоровые

Перед тем, как красить волосы, стоит привести их в максимально здоровое состояние. К примеру, сделайте стрижку, чтобы убрать кончики, которые секутся, и добавьте питательный кондиционер в уход один или два раза в неделю, чтобы пряди стали сильными и готовыми к изменению цвета.

Учитывайте свой натуральный цвет

Любой цвет волос можно осветлить, однако сложность и продолжительность процесса будет отличаться.

Чем темнее натуральные волосы, тем длиннее процесс. Лучше выбирать поэтапное окрашивание, чтобы защитить волосы,

– говорит парикмахер Джонатан Эндрю.

Поэтому, если вы от природы темноволосая и видите себя блондинкой, будьте готовы к процессу окрашивания, который продлится определенный период.

В то же время натуральные рыжие пряди легко превращаются в оттенки блонда, хотя, в зависимости от желаемого оттенка, может также понадобиться несколько посещений.

Как может выглядеть окрашенный блонд: смотрите фото

Найдите свой оттенок блонда

Некоторые оттенки блонда особенно подходят определенным тонам кожи.

Прохладным оттенкам кожи с розовым или синим подтоном подойдет холодный блонд. Зато более теплые тона кожи, такие как оливковый, лучше будут смотреться с желтым или теплыми золотистыми цветами волос.

Джонатан Эндрю советует иметь с собой фото того типа блонда, которого вы хотите.

Вы можете думать о платине как о ледяном белом цвете, однако у вашего стилиста может быть другое мнение, и ему придется изменить тона в соответствии с вашими предпочтениями. Ваш колорист может обсудить желаемый оттенок и поможет скорректировать ожидания относительно времени, которое потребуется, процесса дальнейшего ухода и повторных посещений салона для поддержания оттенка,

– объясняет эксперт.

Выберите технику окрашивания

Светлые волосы можно получить с помощью нескольких различных техник окрашивания, таких как мелирование и балаяж, каждая из которых имеет разный внешний вид и уровень сложности.

Балаяж – это осветлитель для волос, который создает блики с помощью техники рисования от руки, сохраняя мягкость и естественную градуировку до кончиков. С этой техникой волосы осветляются случайными участками, что создает естественное ощущение солнечного поцелуя.

Омбре – это градуированный цвет, который становится светлее к концам. Оттенок плавно переходит от коричневого или темно-русого до яркого блонда, имитируя место, где солнце естественно осветляет кончики волос.

Полный цвет – это окрашивание от корней до кончиков. Поскольку это сплошное окрашивание, при использовании этой техники темные корни будут заметны быстрее, хотя это зависит от вашего естественного цвета прядей.

Мелирование – это осветление некоторых участков волос, усиление их тонами, расположенными ближе к коже головы на определенных частях, и осветление волос от корней до кончиков, добавление глубины и размерности цвета на более темной основе.

Если вы хотите быть естественной блондинкой, то балаяж для вас. Смелый однотонный цвет от корней до кончиков предназначен для тех, кто готов ежемесячно подкрашивать корни и хочет иметь однотонный цвет. Половинное или полное мелирование – это, пожалуй, самый популярный метод среди женщин, переходящих к блонду,

– отмечает Джонатан Эндрю.

Натуральное окрашивание: смотрите фото

Обновите уходовые продукты

После того как вы потратились на свой новый светлый оттенок, вы, бесспорно, захотите, чтобы он держался как можно дольше, поэтому важно инвестировать в правильные средства ухода.

Как объясняет парикмахер, профессиональные шампуни и кондиционеры для светлых волос содержат ингредиенты, которые помогут дольше сохранить свежесть оттенка. Также имеет смысл потратиться на средства для коррекции цвета, восстановительные и термозащитные средства.

Будьте готовы к расходам

Превращение в блондинку и поддержка цвета отнимает много времени и финансов.

Независимо от того, делаете ли вы обычное мелирование, сплошное окрашивание или балаяж, будьте готовы к тому, что блонд инвестиций.

Кроме того, вам придется вкладываться в средства ухода, чтобы ваш светлый оттенок имел свежий, здоровый и блестящий вид.