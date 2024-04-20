Секреты идеального блонда без желтизны: как ухаживать за волосами, чтобы они не теряли цвет

Идеальный блонд без желтизны - это мечта почти всех женщин, которые осветляют и окрашивают волосы. Впрочем, цвет прядей может меняться.

Даже натуральные блондинки иногда сталкиваются с тем, что их прическа начинает тускнеть. Как ухаживать за волосами, чтобы избежать такого эффекта, рассказываем далее.

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Защитите волосы от солнца

Солнечные лучи способны навредить волосам любого цвета. Но блондинкам следует бояться солнца еще и потому, что оно способно ухудшить состояние волос и их цвет.

При этом неважно, родились ли вы блондинкой, или красите кудри. Прячьте волосы от солнца, используйте SPF не только для кожи, а еще и для головы.

Не забывайте о масках

Белокурые волосы нуждаются в регулярном уходе, особенно домашнего. Если вы осветляете пряди, они быстрее будут становиться пористыми и более чувствительными к сухости. Поэтому увлажняйте кудри и используйте кондиционеры.

Волосы не стоит подвергать вредному воздействию / Фото Freepik

Для ухода за волосами блондинкам прекрасно подойдет домашняя маска из авокадо и банана. Такую смесь можно наносить на пряди раз в неделю.

Используйте холодную воду

Конечно, мало кто любит холодный душ. Но волосы скажут спасибо за контрастные процедуры. Дело в том, что холодная вода, если вы будете ополаскивать ею пряди, поможет удерживать влагу.

Кутикулы закроются, благодаря чему белокурые волосы не будут пересыхать и желтеть. Конечно, мыть голову полностью в холодной воде не стоит. Просто ополосните ею чистые волосы.