Как украсить стол к Пасхе: 5 идей для самого красивого празднования

Пасха – это время для крашения яиц, выпекания куличей и собирания праздничной корзины, но также и возможность встретиться с самыми родными за одним столом.

Чтобы создать идеальное настроение для Пасхи, праздничный стол можно соответственно задекорировать. Как красиво и трендово его украсить в этом году, смотрите на Life 24.

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Настольный венок

Для яркого и не слишком сложного акцента на праздничном столе можно разместить пасхальный венок. Чтобы его создать, используйте яичную скорлупу, зелень на цветы.

Скорлупу следует тщательно вымыть, произвольно разделить на половины, а затем с помощью горячего клея соединить между собой в венок. Свободное пространство, что останется, можно на свой вкус украсить цветами и другими растениями.

Как выглядит яичный венок: смотрите фото

Традиционный ивовый букет

Ива – это первое растение, которое расцветает весной. Ее считают символом начала новой жизни, а также она имеет особое значение в контексте Пасхи, ведь Вербное воскресенье – праздник входа Господня в Иерусалим, предшествует ей.

Поэтому ива станет хорошим и символическим дополнением к праздничному столу. Чтобы украсить его с помощью растения, достаточно просто собрать иву в небольшой букет и поставить его в вазу. Для большей аутентичности для этого можно использовать кувшин.

Как украсить стол ивой: смотрите видео

Дорожка из пасхальных яиц

Сосредоточивать внимание на самом центре стола необязательно. Декор можно разместить по-разному. Так, к примеру, хорошо будет выглядеть центральная дорожка через весь стол.

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto . У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Для того чтобы украсить свое празднование таким образом, по центру достаточно положить вытянутое полотно или крафтовой бумаги, а поверх него добавить пасхальные яйца. Дополнить композицию можно веточками любимых растений.

Как будет выглядеть дорожка из пасхальных яиц: смотрите фото

Кролик в миске

Деревянные миски – это один из самых недооцененных декоративных аксессуаров в доме. Его можно использовать и для пасхального стола.

Для этого стоит лишь заполнить миску мхом и добавить внутрь фигурку кролика. Такой декоративный элемент можно расположить как по центру стола, так и выбрать любую другую удобную локацию.

Декоративный кролик в миске: смотрите фото

Пасхальные цветы

Из пасхальных яиц могут получиться красивые цветы, которые стильно дополнят букет из живых растений. Чтобы создать такую необычную композицию, выдуйте яйца, покрасьте их, а потом аккуратно насадите на шпажки и воткните в свой букет.

Как выглядит пасхальный букет: смотрите

Готовый букет можно разместить по центру стола. Такой декор гарантированно удивит гостей, которые присмотрятся к его особенностям.