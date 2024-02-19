Ресурса будет хватать на все дела: как научиться управлять своей энергией в течение дня
Источник:РБК-Украина
Почти у каждого человека бывают дни, когда запланированные дела нельзя выполнить не из-за отсутствия времени, а из-за того, что не хватает сил и энергии на их выполнение.
Однако это не повод разочаровываться и опускать руки. Как научиться управлять своим уровнем энергии, рассказываем далее.
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Переключите фокус со времени
Наблюдайте за уровнем энергии, определяйте закономерности появления ее пиков и спадов.
Измените свое отношение к отдыху
Начните воспринимать перерывы не как зря потраченное время, а как возможность восстановить уровень энергии.
Ставьте цели, соответствующие уровню энергии
Планируйте дела, учитывая свой уровень энергии. Например, размещайте важнейшие задачи в то время, когда вы обычно наиболее активны.
Прислушивайтесь к своему самочувствию
Распознавайте признаки истощения и усталости и действуйте так, чтобы их предупредить.
Оптимизируйте распорядок дня
Это может помочь минимизировать потерю энергии. Например, готовьте еду и выбирайте одежду накануне вечером, чтобы уменьшить утренний стресс.
Распределяйте энергию разумно
Устанавливайте приоритеты для задач и распределяйте свою энергию в соответствии с их важностью.