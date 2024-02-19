Ресурса будет хватать на все дела: как научиться управлять своей энергией в течение дня

Почти у каждого человека бывают дни, когда запланированные дела нельзя выполнить не из-за отсутствия времени, а из-за того, что не хватает сил и энергии на их выполнение.

Однако это не повод разочаровываться и опускать руки. Как научиться управлять своим уровнем энергии, рассказываем далее.

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Переключите фокус со времени

Наблюдайте за уровнем энергии, определяйте закономерности появления ее пиков и спадов.

Измените свое отношение к отдыху

Начните воспринимать перерывы не как зря потраченное время, а как возможность восстановить уровень энергии.

Ставьте цели, соответствующие уровню энергии

Планируйте дела, учитывая свой уровень энергии. Например, размещайте важнейшие задачи в то время, когда вы обычно наиболее активны.

Прислушивайтесь к своему самочувствию

Распознавайте признаки истощения и усталости и действуйте так, чтобы их предупредить.

Оптимизируйте распорядок дня

Это может помочь минимизировать потерю энергии. Например, готовьте еду и выбирайте одежду накануне вечером, чтобы уменьшить утренний стресс.

Распределяйте энергию разумно

Устанавливайте приоритеты для задач и распределяйте свою энергию в соответствии с их важностью.