Могут создать странный образ: какие цвета в одежде лучше не сочетать между собой

На самом деле не существует окончательного списка цветов, которые никогда не следует сочетать в одежде, поскольку личный стиль и модные тенденции могут сильно отличаться от того, что советуют стилисты или дизайнеры.

Однако некоторые комбинации все же могут конфликтовать или быть не очень привлекательными для глаз. О сочетании каких оттенков идет речь, рассказываем далее.

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Коричневый и черный

Коричневый и черный цвет одежды часто не рекомендуют сочетать, поскольку эти цвета могут быть очень тяжелыми для гармоничного вида.

Черный цвет обладает очень темным оттенком, тогда как коричневый может иметь теплые или холодные оттенки. Эти два цвета могут конкурировать между собой, создавая плохое соотношение. Однако, с правильными аксессуарами и оттенками, такое сочетание все же может выглядеть стильно.

Как выглядит такое сочетание цветов: смотрите фото

Синий и черный

Конечно категорического запрета на сочетание этих цветов нет. Однако все же стилисты и дизайнеры советуют избегать черного и насыщенного синего цвета. В некоторых культурах черный считается символом смерти и противоречий, а синий, наоборот, символизирует жизнь и процветание. Поэтому сочетание этих цветов может вызвать негативные ассоциации.

Как выглядит такое сочетание цветов: смотрите фото

Красный и зеленый

Красный и зеленый не советуют сочетать между собой, поскольку они противоречат цветному колесу. Они находятся на противоположных сторонах цветового спектра, однако различные оттенки этих цветов все же могут иногда гармонично смотреться друг с другом.

Как выглядит такое сочетание цветов: смотрите фото

Зеленый и оранжевый

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

На самом деле зеленый и оранжевый можно сочетать вместе в различных комбинациях. Особенно если речь идет о гармоничных оттенках. В природе, например, часто можно увидеть зеленые листья на фоне оранжевого солнца или цветов. Также это может быть очень модной комбинацией.

Однако следует избегать сочетания ярких оттенков оранжевого с насыщенными и холодными вариантами зеленого.

Как выглядит такое сочетание цветов: смотрите фото

Фиолетовый и желтый

Фиолетовый и желтый нельзя сочетать из-за их большого контраста между собой.

Как выглядит такое сочетание цветов: смотрите фото

При их сочетании возникает визуальные несостыковки, которые неприятно воспринимаются глазами. Лучше не смешивать эти два варианта цветов, чтобы избежать странного и неудачного образа.