Им больше не место в косметичке: от каких уходовых средств стоит избавиться

Индустрия красоты не стоит на месте и постоянно развивается, поэтому некоторые средства теряют свою актуальность. На замену им приходят новые косметические продукты, удивляющие своими свойствами.

Каким уходовым и косметическим средствам больше не место на вашей полочке и какими альтернативами заменить любимые, но устаревшие продукты, рассказываем далее.

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Жесткий скраб для лица

Твердые и острые скрабы царапают нежную кожу лица, оставляют на ней микротравмы. А при активных воспалениях такие средства могут даже усугубить ситуацию, разнося заражение по всему лицу. Кроме того, непосредственно отшелушивающие свойства таких продуктов оставляют желать лучшего.

Вместо жестких средств, которым больше не место в современной косметические, лучше использовать пилинги-скатки, гели, маски и сыворотки на основе кислот и энзимов. Если же по душе именно формат скраба, отдавать предпочтение желательно мягким продуктам с мелкими и гладкими отшелушивающими частицами.

Жесткие скрабы могут навредить коже / Фото Freepik

Сыворотки с гиалуроновой кислотой

Сыворотки с гиалуроновой кислотой успешно удерживают влагу, создавая видимость здоровой, словно "наполненной" изнутри кожи. Однако магия обычно проходит после первого умывания, потому что гиалуроновая кислота работает в верхних слоях эпидермиса, не давая практически ничего в долгосрочной перспективе.

Конечно, даже поверхностное увлажнение – это неплохо, однако сейчас существуют более эффективные альтернативы. К примеру, гиалуроновая кислота хорошо дополняет косметические активы, поэтому просто выбирайте нужный в зависимости от потребностей кожи.

Хочется однородного и блестящего цвета лица, уменьшения пигментации? Обратите внимание на баночку с гиалуроновой кислотой и витамином С. Гиалуроновая кислота в сочетании с пептидами укрепляет "каркас" кожи, делает ее более гладкой, помогает справиться с мелкой сеточкой морщин.

Сыворотки же с гиалуроновой кислотой и антиоксидантами помогут противостоять внешним раздражающим факторам (ультрафиолет, грязный воздух и т.д.).

Сыворотку лучше дополнить другими средствами / Фото Freepik

Матовая жидкая губная помада для губ

Жидкие матовые помады не теряют популярности не один год. Это и неудивительно, ведь они эффектные и стойкие. Однако есть значительный минус – часто они совсем некомфортные.

За "бархатные" губы иногда приходится расплачиваться ощущением стянутости, сухости и большим количеством увлажняющих бальзамов. Также некоторые жидкие матовые помады трескаются, буквально отваливаясь с губ кусками.

Существует большой выбор альтернативных помад / Фото Freepik

И если раньше такой дискомфорт мог быть компромиссом с преимуществами этих помад, то сегодня существуют средства с "пудровым" эффектом, которые наносятся очень тонко и создают эффект зацелованных губ.

Такими помадами не всегда можно прорисовать идеальный контур, но им можно пожертвовать ради ощущения комфорта. А еще такие помады легко наносить даже без зеркала.