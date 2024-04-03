Девушка имеет аллергию почти на все продукты: как она живет и что ест

24-летняя Кэролайн Крей из штата Массачусетс имеет уникальное заболевание – у нее аллергия почти на все продукты. Употребление обычной пищи, такой как рис или хлеб, может иметь трагические последствия.

Своей историей Кэролайн Крей также делится в тиктоке. Там девушка показывает, что может приготовить из ограниченного количества продуктов и как вообще живет с такой аллергией.

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Аллергия на все продукты, кроме двух

Кэролайн имеет редкую болезнь, которая вызывает аллергию почти на все продукты – даже потребление повседневной пищи может привести к трагическим последствиям. Сейчас все питание девушки состоит из двух элементов – овсянка и детская смесь. Впрочем, и здесь есть ограничения, ведь Кэролайн может есть только смесь от определенного производителя – EleCare. Если же девушка съест что-то запрещенное, то у нее может возникнуть анафилактический шок, который приведет к летальному исходу.

Это действительно трудно – ты вообще не думаешь о еде, когда можешь нормально поесть,

– признается Кэролайн.

Девушка может есть только 2 продукта: смотрите видео

О своем уникальном заболевании Кэролайн узнала в 2017 году, когда у нее случился анафилактический шок после того, как она съела мороженое. После того такие случаи становились все чаще, а врачи били тревогу, ведь не знали, что с этим делать. Однажды девушка даже попала в реанимацию и провела там 12 долгих дней.

Сначала врачи думали, что это временное явление и через несколько месяцев Кэролайн выздоровеет. Тогда девушка также надеялась, что это временное явление, поэтому старалась не расстраиваться.

Впрочем, после 10 месяцев обследований врачи поставили диагноз – синдром активации тучных клеток. С тех пор ее жизнь перевернулась вверх дном. Сейчас она питается только овсянкой и детской смесью, придумывая различные рецепты. Девушка также продолжает проводить время с друзьями и посещает различные заведения, правда – берет туда свою еду или пьет только воду.

Также Кэролайн каждый день ужинает вместе с семьей. Девушка замечает, что не употребляет алкоголь, и в шутку добавляет – у друзей всегда есть надежный водитель и тот, кто может на утро рассказать, что же происходило ночью.

Сейчас девушка уже приняла свой диагноз. Ежедневно она принимает десятки различных препаратов и пытается экспериментировать с овсянкой и детской смесью. Так, Кэролайн делает альтернативное мороженое из детской смеси, а овсянку не только запаривает, но и жарит, запекает и замораживает.