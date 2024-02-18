От очков до звуков природы: что коллекционируют украинские звезды

Едва ли не каждый человек в своей жизни коллекционировал какие-то предметы. Украинские звезды не являются исключением и на досуге также собирают особенные для себя вещи.

В коллекциях селебрити можно увидеть разные и неожиданные вещи. Что собирают украинские звезды – далее в материале Life 24.

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DOROFEEVA и необычные очки

Еще в школьные годы певица Надя Дорофеева начала коллекционировать очки разной формы и цвета. В школе будущая звезда покупала бюджетные модели. Главное – необычный дизайн очков.

В одном из интервью Надя Дорофеева рассказывала, что одними из первых в коллекции оказались раритетные очки, которые она купила в стоковом магазине всего за 5 гривен. Звезда также как-то делилась, что во время съемок клипа в Калифорнии приобрела сразу 6 пар очков-"авиаторов".

Самыми ценными для певицы являются брендовые очки "Carrera". Она их приобрела во время отдыха в Милане.

Сейчас украинская певица готова тратить немалые средства в разных странах мира. Ее коллекция уже насчитывает несколько десятков необычных очков.

Екатерина Кухар и любовь к цветам

Прима-балерина Екатерина Кухар имеет по меньшей мере 2 различных коллекции. Во многих интервью она признавалась, что, наверное, стала бы флористкой, если бы не балет. Так, Екатерина Кухар очень любит орхидеи – в ее коллекции более 20 видов таких цветов.

Екатерина Кухар увлекается флористикой: смотрите видео

Также прима-балерина собирает фарфоровые статуэтки испанской фирмы Lladró. Все изделия – ручной работы. Екатерина Кухар в одном из интервью рассказывала, что самой любимой статуэткой в коллекции являются два черно-белых медведя, которые держат в лапках изящные цветы и тянутся друг к другу.

MONATIK и страсть к игрушкам

Артист Дмитрий Монатик имеет разные увлечения. В детстве он коллекционировал комиксы. Особенно ценными для него были те, которые удавалось привозить из-за границы.

Впоследствии артист начал собирать необычные игрушки. Сейчас он имеет коллекцию с эксклюзивными мишками Kaws Companion. Стоимость одной игрушки может достигать нескольких тысяч долларов. Подобные статуэтки также очень уязвимы, поэтому их можно брать в руки только в белых перчатках, которые, к слову, идут в комплекте со статуэтками.

Также Монатик любит собирать статуэтки персонажей из кинофильмов и различных анимационных лент.

TAYANNA и звуки природы

Украинская певица TAYANNA имеет очень романтическую натуру. Ее коллекция действительно уникальная, ведь артистка собирает звуки природы.

Так, певица записывает на диктофон шум леса, водопада, моря, а потом прослушивает и релаксирует. Это помогает ей избавиться от стресса и расслабиться.

Огневич и виниловые пластинки

Злата Огневич также имеет собственную коллекцию. Певица обожает собирать виниловые пластинки. Она имеет в своей коллекции десятки пластинок – от ретро до современных.



Злата Огневич собирает виниловые пластинки / Скриншот с видео

В частности, в одном из интервью Злата Огневич рассказывала, что имеет в своей коллекции пластинки Фрэнка Синатры, Уитни Хьюстон и даже Софии Ротару.