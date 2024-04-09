Цвет, пахнущий весной: в чем особенность "кроличьего" блонда и почему его выбирают знаменитости

С наступлением теплого времени года хочется сделать цвет волос более светлым. И в сфере колористики есть оттенок, который с годами не теряет своей актуальности, и становится особенно популярным весной. Речь идет о "кроличьем" блонд, который будто пахнет весной.

Такой цвет волос выбирают немало голливудских звезд. Риз Уизерспун, Сиенна Миллер, Джиджи Хадид и многие другие выбирают именно "кроличий" блонд, ведь он создает ощущение легкости, невесомости и свежести.

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Почему "кроличий" блонд имеет такую популярность

Когда солнце начинает радовать нас своими лучами, вероятно, едва ли не каждая женщина хочет обновления. Лучшим решением становится обновить цвет своих волос. Блондинки с наступлением теплой поры хотят получить теплый и мягкий оттенок, поэтому выбирают "заячий" блонд. Уникальность этого оттенка в том, что он будто сочетает в себе оттенки пшеничного, льняного и золотистого блонда, но не переходит в пляжный оттенок.

Эксперты описывают "кроличий" блонд как мягкий песочный оттенок пуха кролика. Такое окрашивание сочетает в себе две техники – создание бликов и балаяж. "Кроличий" блонд теплый и мягкий вариант классического светлых волос, а в сочетании с яркими солнечными лучами игриво переливается. Кроме того, такое окрашивание также добавляет объема. Особенность "кроличьего" блонда также в мягком переходе от натурального к светлому оттенку, который будто размывает все резкие линии.

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Кроме того, такие волосы не требуют особого ухода, а обновлять окрашивание можно раз в 8 – 12 недель. Именно поэтому "кроличий" блонд выбирают многие звезды.

В частности, поклонницей такого цвета волос является актриса Сиенна Миллер.

Сиенна Миллер с "кроличьим" блондом: смотрите фото

Риз Уизерспун также обожает "кроличий" блонд. Голливудская актриса никогда не изменяет своим светлым волосам, а лишь придает им различных оттенков.

Актриса Риз Уизерспун и трендовый цвет волос: смотрите фото

Марго Робби также является поклонницей светлых волос. Она также добавляет своим волосам разных оттенков, но теплый "кроличий" блонд – один из любимых.

Марго Робби с теплым блондом: смотрите фото

Супермодель Джиджи Хадид – одна из звезд, которая выбирает "кроличий" блонд. Такой оттенок волос подчеркивает ее черты лица и особенно выделяет цвет глаз.

Джиджи Хадид также выбирает трендовый цвет волос: смотрите фото

Модель Поппи Делевинь еще одна звезда, которая отдает предпочтение "кроличьему" блонду.

"Кроличий" блонд Поппи Делевинь: смотрите фото

Бьюти-эксперты отмечают, что хотя холодный осветленный блонд имеет своих сторонников, однако "кроличий" блонд – лучший оттенок для весны и он снова набирает популярность. Колористы говорят, что такой цвет волос особенно подойдет женщинам, которые имеют светлые глаза – голубые, серые, светло-зеленые.