Изобрели Wi-Fi, спасли Японию от голода и обнаружили ДНК: женщины-ученые, которые изменили историю

В истории есть немало случаев, когда роль женщины в патриархальном мире преуменьшалась. Так, существовали стереотипы об исключительно "женских профессиях", а мысль о том, чтобы заниматься наукой – вообще была недопустимой.

Впрочем, это не помешало и представительницы прекрасного пола доказывали, что они не просто матери, жены, дочери или сестры, а значительно больше всей этой рутины. В каждой женщине скрыта невероятная сила и тяга к открытиям. Так, ежедневно мы пользуемся или слышим о вещах, которые изобрели именно женщины. Поэтому как они изменили историю своими открытиями – далее в материале Life 24.

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Самая красивая женщина Европы, которая изобрела Wi-Fi

Дочь львовянина Хеди Ламар очаровывала своей невероятной красотой. Она родилась 9 ноября 1914 года в Вене в семье банкира из Львова и пианистки из Будапешта. С детства ей прививали любовь к искусству, а ее внешностью восхищались с юных лет. Уже в 12 лет она стала победительницей конкурса красоты, а в 16 лет – увлеклась кинематографом. Кроме того, Хеди очень любила математику, но тогда считалось, что наука – не "женское дело", поэтому девушку никто не поддерживал в этом.

Хеди Ламар называли самой красивой женщиной в Европе, она снялась в более 40 лентах и была известной на весь мир. Однако за всей этой славой женщина скрывала свое хобби – изобретательство. Когда Хеди переехала в США в 1938 году, то не покидала изучение точных наук. В новом доме у нее даже была комната, где она занималась черчением и проводила различные расчеты.



Актриса и изобретательница Хеди Ламар / Фото является общественным достоянием

Она изобрела немало вещей, которые улучшили жизнь. Так, Хеди Ламар улучшила работу и внешний вид светофора, изобрела шипучие таблетки для приготовления газированных напитков и светящийся ошейник для животных. Также она усовершенствовала форму и конфигурацию крыла самолета, вдохновившись формой крыла птиц и формой тела рыб.

Однако самым главным изобретением Хеди Гамар является система защиты сигнала управляемых торпед у подводных лодок, а также то, что сейчас лежит в основе систем GSM, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Так, самая красивая женщина Европы придумала принципы шифрования информации для постоянных закрытых каналов связи. Если бы не эта невероятная женщина, возможно, мы бы сейчас не пользовались Wi-Fi, не работали бы мобильные телефоны, не летали бы военные спутники и не существовало бы системы навигации.

Женщина, которая фактически спасла Японию от голода

Кэтлин Мэри Дрю-Бейкер – британка, которая исследовала водоросли. Она закончила Манчестерский университет, а впоследствии смогла даже получить докторскую степень. Хотя так не было принято, но женщину взяли на работу в университет. Правда, уже в 1928 году ее уволили из-за того, что она вышла замуж.

Впрочем, Кэтлин не оставила своих исследований водорослей, а продолжила этим заниматься. Однажды она увлеклась именно красными водорослями и описала технологию, как правильно их выращивать. Это происходило именно в то время, когда Япония проживала сложный период в 1949 году. В стране начался послевоенный период, а население было на грани голода. Кроме того, в XX веке урожайность водорослей резко упала из-за загрязнения прибрежных вод и влияние тайфунов.



Кэтлин Мэри Дрю-Бейкер, которая фактически спасла Японию от голода / Фото Smithsonian Institution

Когда в Японии прочитали технологию, которую описала Дрю-Бейкер, то были шокированы – эта инструкция работала, как часы, и позволила восстановить выращивание нори. Тогда в 1953 году японские ученые разработали методику искусственного разведения нори на основе исследования Дрю Бейкер, что существенно повысило урожай.

В Японии высоко ценят Кэтлин Мэри Дрю-Бейкер. Ежегодно 14 апреля в стране чтят ее память, а в некоторых святилищах есть даже ее памятник. Интересно, что сама Кэтлин никогда не была в Японии.

Первая в истории женщина, которая стала двукратным лауреатом Нобелевской премии

Мария Склодовская-Кюри – одна из выдающихся фигур в науке. Во время учебы в университете она увлекалась изучением химии, физики и биологии, а впоследствии начала изучать новое на то время явление – излучения.

Ее кропотливая работа была не напрасной. Вместе с мужем она основала науку о радиоактивности, открыла элементы радий и полоний. Фактически, без исследований Марии Склодовской-Кюри мы бы сейчас не пользовались рентгеном. Ученая стала первой женщиной в истории, которая стала двукратным лауреатом Нобелевской премии по физике и химии.



Мария Склодовская-Кюри вместе с мужем Пьером Кюри / Фото является общественным достоянием

Кюри занималась исследованием радиоактивности без какой-либо защиты, что привело к трагическим последствиям. У нее начала развиваться лучевая болезнь, которая в конце концов привела к онкологии. Она перенесла десятки операций, которые имели лишь кратковременный эффект.

Женщина, которая впервые увидела ДНК

Розалинд Франклин – английская ученая, которая фактически открыла ДНК. Она прожила всего 37 лет, но за это время сделала немало открытий. Так, она впервые увидела ДНК на рентгене, а затем ее коллеги – Фрэнсис Крик и Джеймс Ватсон – описали гипотезу структуры двойной спирали ДНК. К слову, этим коллегам Розалинд приписывали немало заслуг ученого, а она оставалась в тени.



Розалинд Франклин, которая впервые увидела на снимке ДНК / Фото CSHL

Она также внесла немалый вклад в понимание структуры вирусов, угля и графита. Немало времени она посвятила изучению полиомиелита – ее наработки стали основой для следующих открытий.

Женщина, которая изобрела первый язык программирования

Украинка Екатерина Ющенко создала один из первых языков программирования – "Адресный язык программирования". Когда она начала работать с малой электронной вычислительной машиной, то поняла, что переводом математических формул в машинные коды должен заниматься компьютер.

Екатерина Ющенко, которая разработала первый язык программирования: смотрите фото

Тогда она начала работать над программой, которая могла бы решить такую задачу. Главная задача для ученого было то, что устройство должно было понимать поставленную перед ним задачу. Программистка Екатерина Ющенко немало экспериментировала и вместе с коллегами создала адресный язык программирования, в котором указывались не числа, а адреса ячеек памяти. Это было настоящим прорывом, а адресным языком программирования пользовались еще в течение следующих 10 лет.

Таким образом, разработка украинской программистки Екатерины Ющенко опередила на два года язык Fortran, на три – Cobol, и на пять – ALGOL. За свою разработку она получила немало наград.

И это лишь малая капля среди всего, что изобрели женщины. Так, представительницы прекрасного пола разработали подгузники, циркулярную пилу, дворники для авто, цветные сигнальные ракеты, домашнюю систему безопасности и множество других предметов, без которых сейчас сложно представить современную жизнь.