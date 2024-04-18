Точно не в кино: куда пригласить девушку на первое свидание

Первое свидание – едва ли не самый важный этап отношений, ведь именно от него зависит, продолжится ли дальше общение. Чтобы иметь шанс узнать девушку лучше, надо правильно выбрать место для встречи.

Многие думают, что лучшим решением будет пригласить девушку в кино, однако это мнение является ошибочным. Куда действительно лучше пойти на первом свидании – далее в материале Life 24.

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Идеи, куда пойти для удачного первого свидания

Стереотипным является мнение, что кино – это лучшее место для первого свидания. Впрочем, такое мнение можно смело назвать ошибочным, ведь на свидании самое главное – это общение, чтобы больше узнать о партнере. В кинотеатре же парень с девушкой будут заняты просмотром ленты, но отнюдь не поддерживать разговор.

Конечно, если после просмотра фильма запланирован ужин в кафе или ресторане, то можно устраивать и такое свидание. Впрочем, если после кино не будет общения, то такое свидание сложно назвать удачным.

Куда же тогда пойти, чтобы свидание было успешным? Если девушка не любит сюрпризы, то лучше ничего не придумывать, а напрямую поинтересоваться, куда бы она хотела пойти. Если же парень хочет проявить инициативу и взять организацию свидания в свои руки, то существует несколько идей для интересного свидания.

Милый пикник

С наступлением теплого времени года отличной идеей для первого свидания станет пикник. Парень с девушкой могут как романтично провести время, так и душевно пообщаться.

Свидание на крыше

Вероятно, каждая девушка мечтает, чтобы ее пригласили на романтическое свидание на крыше. Сейчас существует множество кафе и ресторанов, которые расположены именно на самых высоких этажах или крыше. Романтическая атмосфера будет способствовать лучшему общению и познанию друг друга. Если в городе нет таких заведений, то можно организовать такое место самостоятельно. Однако надо позаботиться о столике, стулья, еду, а также о пледах, ведь ночью будет прохладно.



Свидание на крыше / Фото Freepik

Спортивное свидание

Если девушка любит спорт, то можно пригласить ее на спортивное свидание. Если парень решил активно провести время, то лучше предупредить девушку об этом, чтобы она соответственно оделась. Конечно же, спортивное свидание – это не про футбол. Боулинг, бильярд или картинг станут хорошим решением для активного отдыха, дадут заряд позитива и позволят лучше узнать друг друга.

Культурный отдых

В современном мире редко приглашают на первое свидание на какое-то культурное мероприятие. Впрочем, если девушка любит театр или выставки, то это станет хорошей идеей. Во-первых, это небанально, во-вторых – такое свидание точно запомнится надолго.

Конная прогулка

Каждая девушка в детстве мечтала о принце на белом коне, поэтому почему бы не воплотить ее в реальность? Прогулка на лошадях подарит настоящие незабываемые впечатления, а романтический ужин после этого лишь закрепит успех. Впрочем, не стоит забывать, что о таких свиданиях стоит предупреждать заранее, чтобы девушка могла подобрать удобную одежду и обувь.

На самом деле, любое свидание ценное, когда оно продумано до мелочей. Главное отталкиваться не только от собственных предпочтений, но и позаботиться об интересах и комфорте партнера. Место, где состоится первое свидание, на самом деле не такое уж важное. Общение, душевные разговоры – вот от чего будет зависеть, будет ли второе свидание.