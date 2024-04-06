Отдохнуть душой и зарядиться позитивом: куда пойти во Львове на выходных

Украинцы живут в непростой период, поэтому важно находить время на отдых и небольшую перезагрузку. Помогут вам в этом невероятной красоты места, интересные фестивали и мастер-классы.

Life 24 собрал интересные места и мероприятия на разный вкус. Куда пойти на выходных 6 – 7 апреля, читайте далее в материале.

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Ботанический сад, который захватывает красотой

В Ботаническом саду Львовского национального университета имени Ивана Франко начался сезон цветения. Природа обновляется после зимы и уже радует глаз украинцев. В Ботаническом саду уже расцвели магнолии, рододендроны, ранние тюльпаны, нарциссы и много других цветов, которых с каждым днем становится все больше.

Сад охотно встречает посетителей 4 раза в неделю: вторник, среда, четверг и воскресенье. Каждый желающий может посетить Ботанический сад с 10:00 до 18:00 по адресу улица Черемшины, 44. Входной билет стоит всего 100 гривен, льготный – 70 гривен, а дети могут посещать сад бесплатно.

Красота цветов не только подарит восхищение и вдохновение, но и зарядит положительными эмоциями на всю следующую неделю.

В Ботаническом саду расцвели десятки цветов / Фото Суспільне Львів

Фестиваль современной драмы

В период 5 – 7 апреля во Львове проходит IV Фестиваль современной драмы. Организаторы рассказывают, что зрители могут увидеть новые пьесы, которые были написаны прошлым летом, дорабатывались осенью, набирались силы зимой, чтобы весной поразить своих зрителей.

Потому что весной должны цвести не только сакуры в Ужгороде, но и украинская современная драма во Львове!

– отмечают организаторы.

В рамках фестиваля зрители смогут ознакомиться с 5 пьесами современной драматургии: "Параскева", "Старая, толстая, умная", "Варвары луковой масти", "Гражда" и "Выживут только памятники".

"Вечер при свечах" ко дню рождения Квитки Цисык

: 5 – 7 апреля: Национальный театр имени Марии Заньковецкой (Камерная сцена): вход свободный при условии предварительной регистрации

Гениальная украинская певица Квитка Цисык родилась 4 апреля 1953 года. По случаю этого во Львовской областной филармонии состоится концерт "Вечер при свечах". Все желающие смогут услышать песни легендарной Квитки Цисык.



Легенда украинской музыки Квитка Цисык / Фото Flickr

В своем творчестве гениальная певица объединила красоту украинского языка и невероятные мелодии, которые точно не оставят никого равнодушным. Песни Квитки Цисык стали символом украинской культуры, поэтому такой "Вечер при свечах" подарит невероятное удовольствие.

Мастер-класс по росписи писанок

: 7 апреля в 18:30: Львовская областная филармония: 290 гривен

Если вы хотите интересно провести выходные и научиться новому, то можно посетить мастер-класс по росписи писанок. Все желающие могут научиться собственноручно изготавливать такой важный атрибут Пасхи – писанку. Проведет мастер-класс и расскажет о секретах традиционного ремесла студент иконописной школы "Радруж", исследователь Николай Кремса.

Фестиваль "Европейские дни крафта и художественных ремесел"

: 7 апреля в 14:00: Дом Франко: 500 гривен (в стоимость включен билет и все необходимые материалы для писанкарства): 3 часа

В эти выходные во Львове также будет проходить фестиваль "Европейские дни крафта и художественных ремесел". Все желающие смогут насладиться народной украинской музыкой, увидеть, как работают ремесленники в традиционном искусстве, а также испытывать себя в древних ремеслах.

К слову, в этом году Украина впервые является участником этого фестиваля. Организаторы отмечают, что цель этих мероприятий – популяризация традиционных ремесел и привлечение детей и взрослых к крафтового искусства.

В общем, будут представлены такие виды ремесла как:

соломоплетение,

выбивка,

гончарство,

ткачество,

резьба,

кузнечное дело.

: 7 апреля в 12:00: Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого (Шевченковский гай): 150 гривен