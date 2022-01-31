Легко и просто: 7 крутых привычек, которые изменят вашу жизнь

Если хотите кардинально улучшить свою жизнь – вот 7 действительно полезных привычек, которые помогут достичь новых высот. Немножко небольших перемен – и у вас все получится!

Пожалуй, у каждого из нас хотя бы когда-то было желание полностью изменить собственную жизнь. Зачастую из этого мало что выходит: мы резко начинаем и уже через неделю-две все "успешно" бросаем. Ничего страшного! Такое у всех было. Просто обычно изменения нужно вводить постепенно, а не взрывными набегами.

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Перед вами 7 крутых привычек, которые помогут в разных аспектах жизни. Вы точно о них слышали, но теперь пора их освоить!

Не реагируйте на все сразу

Конечно, есть ситуации, когда решение нужно принимать как можно скорее. Но это не касается всех аспектов жизни. Запомните: вы не обязаны быстро реагировать на просьбы и предложения от других людей и тем более не должны сразу соглашаться. Лучше тщательно обдумать и затем дать ответ. В этом хорошо помогут две полезные фразы: "Я подумаю" и "Я дам тебе знать".

Завершите хотя бы одно мелкое дело, которое вообще не хотите делать

Накапливать дела, которые не очень любите – не самая лучшая идея. Да, вы "выиграете" немного времени в будние дни, но будете меньше отдыхать на выходных. Есть одно неплохое правило: каждый день решайте одно такое дело. Это может быть что угодно: мелкое задание на работе, мытье посуды и т.д. Придется приложить усилия, но потом вы будете в выигрыше.

Забудьте о социальных сетях на один день

Здесь, как в других пунктах, все зависит именно от вас. Социальные сети могут быть полезными: и что-то новое узнаете, и посмеетесь, и с друзьями пообщаетесь. Но частенько это все развлечение превращается в банальное "убивание" времени, которое можно потратить на что-то более полезное.

Не следует резко отказываться от социальных сетей. Но можно ввести небольшую привычку. К примеру, не заходить туда хотя бы в воскресенье. Понятно, что будет определенный дискомфорт, но не больше. Можно заняться другими интересными вещами: любимым хобби, учебой или просто сходить прогуляться.

Готовьтесь к следующему дню

Всё очень просто. Если вы подготовите план на следующий день, он начнется значительно легче. Соберите сумку на работу, выберите одежду на завтра, составьте список заданий – и спокойно ложитесь спать.

Составьте список дел на следующий день / Фото Unsplash

Пользуетесь будильником? Вот интересный совет

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Перед сном положите телефон на другой конец комнаты. Так вы не сможете сразу переставить будильник еще на 5-10 минут позже. Ведь нужно встать, чтобы его выключить. Конечно, после этого тоже сможете лечь немного поспать. Но есть большая вероятность, что вы этого не сделаете.

Но лучший вариант избавиться от этих знаменитых "еще 5 минут" – наладить режим сна.

Не делайте спонтанных закупок

Здесь есть два простых правила. Первое: если вдруг понравилась вещь, то подождите еще хотя бы несколько дней. Если за это время вам до сих пор кажется, что она нужна – можно приобрести. С распродажами нужно быть осторожнее. Второе: чтобы не накупить разного хлама, подумайте, приобрели бы вы этот товар за полную цену и насколько он понадобится вам. Если ответы положительные – тоже покупайте. В общем, ко всему нужно подходить с умом.

Записывайте свои идеи

Почему-то так бывает, что идеи возникают в голове в самых неожиданных местах. Не забывайте записывать их в блокнотик или телефон. Ведь как неожиданно они появляются, так и быстро забываются. А может быть, эта идея могла бы полностью изменить вашу жизнь!