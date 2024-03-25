Раскроет взгляд за считанные секунды: как правильно делать макияж межресничного пространства
Источник:Ukr.Media
Межресничка - это пространство, которое расположено между ресницами. Если его также подкрасить косметикой, взгляд будет более выразительным. Однако многие допускают здесь ошибки и красят лишь верхнюю слизистую или кожу над ресницами.
Как правильно наносить косметику на межресничное пространство, чтобы глаза выглядели яркими и глубокими, рассказываем далее.
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Для чего красить межресничное пространство
Окрашенное межресничное пространство делает взгляд глубже, а ресницы – гуще. Если вы красите стрелки, оно обязательно должна присутствовать в макияже, чтобы он выглядел целостно и без просветов, которые делают результат неопрятным.
Как выглядят глаза с макияжем межресничного пространства: смотрите фото
Легкий способ покрасить межресничку
Для этого приема нужно использовать гелевую черную подводку. Также следует взять кисточку с ровным прямым срезом или скошенную. Так межресничка прорисовывается за считанные секунды. И что самое важное – такой способ подходит для чувствительных глаз: вечером они не будут болеть или слезиться.
Для макияжа нужно набрать подводку на кисточку, снять лишнее на руку и глядя вверх приложить кисточку к межресничному пространству.
Водить туда-сюда не стоит, достаточно лишь слегка нанести подводку. Если в начале будет неудобно красить, можно второй рукой немного приподнять верхнее веко, тогда будет лучше видно куда прикладывать кисточку.
Прорисовывать межресничку таким образом необходимо от внешнего угла к внутреннему.
Средство можно наслаивать, если хотите сделать взгляд более насыщенным и большим.
Если же есть желание образовать более насыщенную линию, или у вас очень густые ресницы, можно таким же способом пройтись и над ними.
Кроме того, необязательно использовать именно черную подводку, можно взять и коричневую. Она будет иметь более легкий и нежный вид.