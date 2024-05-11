Яркие акценты и невероятное сияние: идеи макияжа для выпускного
Выпускной - одно из самых важных событий для каждой девушки. В этот день, который запоминается на всю жизнь, хочется выглядеть непревзойденно, который покорит всех.
Чтобы образ поражал всех вокруг, необходимо до мелочей продумать все элементы – от платья до аксессуаров. Макияж в этом занимает важное место, поэтому Life 24 создал подборку с идеями.
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Идеи макияжа на выпускной
Если сложно выбрать один тип макияжа, то можно сделать несколько пробных самостоятельно или у визажиста, и посмотреть, как он будет сочетаться с платьем и прической. И где-де, а вот в идеях макияжа на выпускной, можно не сдерживаться.
Так, яркий макияж глаз, широкие стрелки или красные губы – все это может дополнять образ, добавлять ему определенных акцентов. Впрочем, нюдовый макияж с легким сиянием также может быть.Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.
- Нюдовый макияж
Все чаще девушки выбирают для выпускного нюдовый макияж, который лишь слегка подчеркивает черты лица. Тоненькие стрелки, легкий контуринг, который скроет все недостатки, и сочные губы имеют изысканный и элегантный вид. К тому же, такой макияж соответствует трендовой эстетике Old money.
Идея нюдового макияжа на выпускной: смотрите видео
- Смоки-айс
Поскольку выпускной в 99% случаях организуют в вечернее время, то и макияж должен быть соответствующим. Так, хорошей идеей станет смоки-айс, который сделает глаза выразительными. Однако стоит учитывать, если делать такой акцент на глазах, то губы должны быть нейтрального нюдового оттенка.
Смоки-айс на выпускной: смотрите фото
К слову, смоки-айс выполняется не только в темных оттенках. Также его можно сделать менее выразительным, использовав больше нюдовых оттенков.
Смоки-айс в коричневых оттенках: смотрите видео
- Мерцающие тени
Мерцающие тени – тренд, который стал актуальным в 2023 году. Такой макияж подчеркивает глаза, и одновременно выглядит универсально. Если на выпускном вы хотите сиять, как голливудская звезда, то можно смело выбирать такой тип макияжа.
Мерцающий макияж на выпускной: смотрите видео
- Яркий макияж
Самые смелые девушки могут создать яркий макияж. Насыщенные оттенки розового, синего или зеленого будут невероятно выглядеть на выпускном. Как и в варианте со смоки-айс, губы должны быть нейтрального оттенка.
Яркий розовый макияж: смотрите фото
- Глянцевый макияж
Глянцевый макияж с эффектом влажности стал настоящим хитом в 2023 году и остается актуальным. Чтобы достичь такого эффекта, стоит нанести праймер или основу под тени, а затем – основной цвет теней. Губы также должны быть с эффектом влажности, поэтому можно нанести прозрачный стойкий блеск.
Глянцевый макияж: смотрите фото
В общем, макияж должен только дополнять красоту выпускницы, а не затмевать ее. Поэтому, выбирая макияж, стоит попробовать несколько вариантов, чтобы отыскать тот, который покорит сердце и душу.