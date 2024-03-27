Как нарисовать искусственные веснушки, чтобы создать естественный и милый весенний образ
Источник:Real Simple
Веснушки - это новый тренд в макияже. И хотя не все могут похвастаться естественными веснушками, оставаться в моде все же возможно благодаря хитростям макияжа.
Как с помощью косметики создать веснушки, чтобы оно выглядело естественно, а готовый образ был милым и игривым, рассказываем дальше.
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Как нарисовать веснушки дома
Чтобы создать веснушки дома, можно поэкспериментировать с карандашом для бровей или автозагаром. Однако лучшим решением будут продукты, созданные для этой задачи. Сегодня на косметическом рынке можно найти карандаши и ручки для рисования веснушек или специальные краски и пигменты. Такие средства легче в использовании и предлагают более естественные эффекты.
Однако какой бы вариант средства для рисования веснушек вы не выбрали, начинайте их создание с несколько точек на лице в местах, где вы естественно больше всего попадаете на солнце. Например, на переносице или скулах.Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.
Обязательно применяйте разное давление, чтобы создать различные размеры и насыщенность цвета веснушек. Это создаст максимально естественный вид.
Кроме того, не делайте веснушки слишком сбалансированными или равномерными. Любой намеренный узор уменьшит естественный эффект.
Как выглядят веснушки в макияже: смотрите фото
В зависимости от желаемой глубины цвета, подождите от 15 до 45 секунд, чтобы пигмент вашего средства осел. Для максимально естественного эффекта меняйте время ожидания с каждым нанесением.
Когда расставите достаточное количество точек, чистым кончиком пальца также слегка постучите по веснушкам, чтобы более естественно распределить цвет.
Для наиболее естественного и уникального вида сделайте несколько проходов, используя разное количество средства и ожидая разное количество времени перед растушевкой.
Для длительного ношения закрепите веснушки легким распылением пудры.