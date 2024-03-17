Зеленая помада и синие румяна: почему актрисы черно-белых фильмов делали необычный макияж

В конце XIX века начали появляться первые черно-белые фильмы, а уже в XX веке киноиндустрия расцветала и лент становилось все больше. Интересным в этом вопросе является макияж, который создавали актрисам.

Дело в том, что обычная красная помада имела очень тусклый оттенок в черно-белых фильмах. Поэтому приходилось использовать контрастные оттенки, которые имели бы эффектный вид в результате.

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Макияж для черно-белых фильмов был очень необычным

При создании черно-белых фильмов актрисы вынуждены были появляться в кадре с необычным макияжем. Дело в том, что обычные оттенки румян, теней и губной помады были или тусклыми, или вообще нейтральными. Чтобы воссоздать эффект яркой красной помады, визажисты наносили на губы зеленую помаду, а вместо румян – использовали синие тени.

В то же время фиолетовые и синие помады создавали эффект сливового оттенка. Такой макияж для фильмов был особенно популярен в 1920-х годах.

Известная блогерша Жасмин Чизвелл решила проверить, действительно ли цвета работают так, как все описывают. Сначала она добавила к видео черно-белый фильтр, когда на ней был обычный макияж. Затем она заменила классическую помаду на зеленую, смешав желтый, синий и немного белого оттенков. Когда она снова добавила к видео фильтр, то сразу складывается впечатление, будто на ее губах красная помада.

Как выглядит зеленая помада с черно-белым фильтром: смотрите видео

Затем блогер решила сравнить, как будет отличаться привычный макияж 1920-х годов и макияж, который делали актрисам в черно-белых фильмах. Если привычный макияж состоял из синих теней, румян и красной помады, то макияж для фильма – из синих теней и румян и зеленой помады.

Как отличался обычный макияж и макияж для фильма в 1920-х годах: смотрите видео

@jasminechiswell 1920s b&w movie makeup VS. 1920s tegular makeup!! I can’t BELIEVE HOW INSANE THIS IS!! Plus it works so well!!! ♬ original sound - Jasmine Chiswell

К слову, блогер настолько увлеклась, как работают такие сочетания, что потом еще неоднократно повторяла макияж для черно-белых фильмов. В комментариях под видео пользователи также отметили, что восхищаются таким макияжем, ведь он имеет очень экзотический вид.

Некоторые также поделились интересным фактом, что на самом деле семейка Адамсов в одноименном сериале, который вышел в 1964 году, носила ярко-розовый наряд, ведь в черно-белой ленте только такой цвет казался черным.