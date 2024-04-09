Эффект желейных губ: как сделать трендовый макияж дома
Источник:Ukr.Media
Глянцевые губы удерживают топовые позиции в трендах еще с прошлого лета, однако далеко не все успели оценить эффектность такого макияжа и попробовать его на себе.
В чем суть желейных губ, как такой макияж выглядит и как правильно создать этот эффект, рассказываем далее.
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Что известно о тренде на глянцевые губы
Эффект желейных губ родился в Корее, но бьюти-блогеры из разных стран успешно сделали его популярным по всему миру.
Горячую любовь этот тренд заслужил среди девушек с пухлыми губами, на которых глянцевый финиш выглядит особенно эффектно. Однако не зависимо от естественного размера губ этот вариант выглядит сочно и стильно.
Как выглядят желейные губы: смотрите фото
Как правильно повторить такой макияж губ
- Подготовка губ
Первым делом губы необходимо подготовить. Используйте накануне скраб или специальный пилинг. Непосредственно перед нанесением декоративных продуктов важно также увлажнить губы, чтобы блеск и тинт не забились в складки и не подчеркнули шелушения.
- Консилер
Чтобы лучше закрепить цветной продукт на губах, можно использовать консилер или же базу для век. Кроме того, если нужно, чтобы макияж продержался дольше, не забывайте о дополнительных закрепляющих средствах.Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
- Тинт вместо помады
Поскольку суперглянцевый эффект сам собой привлекает внимание, от яркого и сочного цвета стоит отказаться. Так, вместо обычной помады используйте тинт, который поможет создать эффект градиента на губах, при этом они не будут иметь бледного вида.
- Добавьте правильный блеск
Далеко не каждый блеск подойдет для выполнения такого макияжа. Выбирайте продукт с максимально глянцевым финишем и избегайте блесков с шиммером или цветных вариантов. Лучше нанести прозрачный блеск на тинт или матовую помаду, чтобы макияж продержался дольше.