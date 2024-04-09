Эффект желейных губ: как сделать трендовый макияж дома

Глянцевые губы удерживают топовые позиции в трендах еще с прошлого лета, однако далеко не все успели оценить эффектность такого макияжа и попробовать его на себе.

В чем суть желейных губ, как такой макияж выглядит и как правильно создать этот эффект, рассказываем далее.

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Что известно о тренде на глянцевые губы

Эффект желейных губ родился в Корее, но бьюти-блогеры из разных стран успешно сделали его популярным по всему миру.

Горячую любовь этот тренд заслужил среди девушек с пухлыми губами, на которых глянцевый финиш выглядит особенно эффектно. Однако не зависимо от естественного размера губ этот вариант выглядит сочно и стильно.

Как выглядят желейные губы: смотрите фото

Как правильно повторить такой макияж губ

Подготовка губ

Первым делом губы необходимо подготовить. Используйте накануне скраб или специальный пилинг. Непосредственно перед нанесением декоративных продуктов важно также увлажнить губы, чтобы блеск и тинт не забились в складки и не подчеркнули шелушения.

Консилер

Чтобы лучше закрепить цветной продукт на губах, можно использовать консилер или же базу для век. Кроме того, если нужно, чтобы макияж продержался дольше, не забывайте о дополнительных закрепляющих средствах.

Тинт вместо помады

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Поскольку суперглянцевый эффект сам собой привлекает внимание, от яркого и сочного цвета стоит отказаться. Так, вместо обычной помады используйте тинт, который поможет создать эффект градиента на губах, при этом они не будут иметь бледного вида.

Добавьте правильный блеск

Далеко не каждый блеск подойдет для выполнения такого макияжа. Выбирайте продукт с максимально глянцевым финишем и избегайте блесков с шиммером или цветных вариантов. Лучше нанести прозрачный блеск на тинт или матовую помаду, чтобы макияж продержался дольше.