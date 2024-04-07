Популярные мифы об уходе за волосами, которые не дают вашим прядям сиять

Представить себе женскую рутину без ухода за волосами просто невозможно. Однако даже вокруг этих будничных процедур существует большое количество мифов, которые могут испортить красоту и состояние кудрей.

В какие же стереотипы по уходу за прядями не стоит верить и что следует делать вместо этого, чтобы волосы выглядели здоровыми, рассказываем далее.

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Если все время красить волосы, они испортятся

Существует распространенное мнение, что окрашивание волос портит их состояние и влияет на структуру, но на самом деле сегодня профессиональные и качественные краски содержат еще и различные уходовые компоненты, которые не только окрашивают волосы, но и насыщают их различными витаминами, что помогает прядям иметь хороший вид.

Поэтому, если выбирать профессиональные средства, регулярное окрашивание не будет иметь значительного негативного влияния на волосы. Однако дешевые краски действительно могут пересушить кудри, поэтому здесь важно обращать внимание на качество продукта.

В уходе за волосами будет достаточно одного лишь шампуня

Даже если шампунь стоит дорого и он действительно качественный, к нему все равно стоит добавить маску и кондиционер.

Дело в том, что, кроме очищения головы, шампунь больше никак не помогает волосам, однако после его использования необходимо закрывать чешуйки прядей, с чем отлично справляются бальзамы, кондиционеры и маски.

Не стоит забывать и о термозащите и других несмываемых средствах, которые помогают защитить волосы от высоких температур.

Уход за волосами также требует усилий / Фото Freepik

Лучше пользоваться домашними средствами, а не профессиональными

В органических продуктах для волос нет ничего плохого, однако если пользоваться только средствами, приготовленными дома, не всегда это будет приносить пользу волосам.

Такие уходовые продукты имеют довольно ограниченную зону действия и также могут спровоцировать нежелательные последствия. Лучше осторожно относиться к домашним средствам и использовать их как дополнение к основному уходу.