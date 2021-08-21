Мужчину навсегда выгнали из тренажерного зала: что он сделал

Мужчине навсегда запретили посещать тренажерный зал в Оклахоме. Вместо того, чтобы тренироваться, он "охотился" на красивых женщин.

О предпочтениях незнакомца никто не знал, пока его не поймала на горячем посетительница тренажерки, зарегистрированная под ником anneli.k8 в тиктоке. Женщина зафиксировала на камеру, как он тайно снимал на видео других женщин, которые спокойно тренировались.

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Леди, мы должны заботиться друг о друге. Я рассказала об этом женщине (которую снимал мужчина, – Life 24) и сообщила персоналу... Она была в шоке и моментально забрала свои вещи и покинула зал, – рассказала anneli.k8.

Впоследствии блогерша уточнила, что видела, как этот же человек снимал на видео еще одну женщину. Ситуацию удалось решить довольно быстро: о секретном увлечение мужчины узнали почти 3 миллиона людей (столько просмотров набрало видео anneli.k8), а администрация тренажерного зала навсегда запретила ему посещать заведение.

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Люди в большинстве своем поддержали женщину в стремлении наказать этого незнакомца. Однако некоторые обвинили ее в двойных стандартах: