Как не стоит заполнять свои аккаунты на сайтах знакомств: 4 неочевидные ошибки

Популярность разнообразных приложений для свиданий среди ищущих вторую половинку значительно возросла. Ведь этот способ знакомства в условиях пандемии оказался наиболее оптимальным.

За последний год эксперты по отношениям неоднократно отвечали на вопрос о том, как улучшить аккаунт в приложениях для знакомств и в соцсетях, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

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Итак, ловите список распространенных ошибок, которые допускают большинство пользователей, а также профессиональные советы, как исправить ситуацию.

Фотографии в солнцезащитных очках – плохая идея

Возможно, вы невероятно круто смотретесь на фотографиях, где вы позируете в очках от солнца, однако это не означает, что их нужно публиковать в приложениях для знакомств и на страницах соцсетей, где вы ищете вторую половинку. Дело в том, что солнцезащитные очки прикрывают значительную часть вашего лица, а значит, потенциальный партнер не может понять, как вы действительно выглядите. Так что лучше оставьте солнцезащитные очки для отдыха на пляже, а для своего аккаунта выбирайте фотографии без них.

Не публикуйте фото в солнцезащитных очках в приложениях для знакомств / Фото Unsplash

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Публикуйте меньше фотографий тату вне контекста

Фотографии с татуировками, которые не демонстрируют остальное ваше тело или лицо, хотя и выглядят ярко, но отвлекают потенциальных партнеров от вашего профиля, утверждают эксперты.

Более того, специалисты советуют заменить фотографии с тату на фотографии вас с домашним любимцем. Фото, где вы обнимаетесь или играете со своим пушистиком, демонстрируют окружающим положительные черты вашего характера, такие как способность любить, заботиться и быть открытым.

Когда у вас слишком много фотографий, вы кажетесь ненастоящим

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Фотографии – это инструмент коммуникации, который отображает вашу индивидуальность. Однако эксперты считают, что важны не только фотографии, но и то, как вы с ними взаимодействуете: сколько фотографий опубликовано в вашем профиле, что на них изображено и т.д.

Рейчел Деалто, автор, телеведущая и эксперт по отношениям, считает, что гармоничный профиль должен содержать комбинацию фотографий вблизи и в полный рост.

А по словам клинического психолога Майкла Тобина, в профиле должно быть сбалансировано сочетание спонтанных и позированных фотографий, поскольку большое количество позированных фотографий может создавать впечатление, что человек не является собой.

Ваш профиль должен рассказывать о вас, а не о других

Никакой профиль в социальных сетях не может считаться полным без взвешенной биографии. Как утверждают эксперты, эта информация играет очень важную роль в поиске соответствующего партнера. Поэтому смело пользуйтесь этой возможностью и указывайте перечень ваших интересов.

Рассказывайте о ваших интересах и хобби / Фото Pexels

Однако не пытайтесь привлечь внимание несколькими популярными фразами или цитатами из интернета – это не только не поможет вам найти действительно близкого человека, но вообще вызовет сомнения в вашей искренности.

К тому же такие отсылки к массовой культуре не отличают вас от других, и ваш профиль просто "потеряется" среди сотни подобных. Потенциальный партнер должен четко понимать, кто вы и к чему стремитесь, а также – что вы можете привнести в его жизнь.