Истерично плакала: девушка сделала на руке тату, которое совсем не оправдало ее ожиданий

Блогер, которая не называет своего настоящего имени, решила сделать на руке татуировку, но реальность превзошла ее ожидания в худшем смысле.

Что пошло не так с татуировкой девушки и как она выглядит, рассказываем далее.

К теме Женщина, которая имеет более 800 тату, замаскировала их макияжем: как она выглядит без рисунков на теле

Как девушка сделала неудачное тату

О своем неудачном опыте девушка рассказала в одном из последних видео в тикток.

Девушка говорит, что тщательно готовилась к этому событию, проведя год в поисках профессионального мастера, а на днях отправилась в Нью-Йорк, чтобы наконец воплотить свой замысел в жизнь.

Потратив на услугу большую сумму денег, она ожидала увидеть шедевр, однако результат ее разочаровал.

Недавно сделала неудачную татуировку. Даже не хочу говорить, сколько я за это заплатила. Когда мастер вернулась и показала мне готовый рисунок, то моей первой реакцией было: "Матерь Божья, это не то, что я хотела". Вернулась в квартиру брата и просто истерически плакала в одиночестве. Честно говоря, это неплохая татуировка, она могла быть намного хуже, по крайней мере это не какая-то случайная ошибка. Но дело в том, что я просила о другом,

– рассказывает блогер.

Что пошло не так с тату: смотрите видео

По ее словам, цвет и расположение элементов узора были не такими, как она себе представляла.

Понимаю, что частично в этом есть и моя вина. Все сводится к тому, что я слишком доверяла мастеру,

– добавляет пользовательница тикток.

Ее история получила широкий отклик среди подписчиков, которые поделились своим опытом и советами.

"Жалеть о татуировке в первые пару недель – это реальность", "Если вы хотите сделать первую татуировку у популярного художника в интернете, пожалуйста, сначала обсудите цену и пообщайтесь с людьми, которые уже имеют татуировки", "Не возвращайтесь к этому мастеру. Найдите другого, который все переделает", – писали люди.