Невеста поругалась с сестрой: все из-за забавной проблемы с платьем

Невеста предложила сестре быть подружкой у нее на свадьбе. Все было нормально, пока молодая не поспорила с ней из-за платья. Теперь она не хочет делать ее подружкой.

Соответствующую пост опубликовали на развлекательном ресурсе Reddit. Люди по-разному отреагировали на историю невесты. По мнению некоторых, так поступать вообще некорректно. Но здесь есть свои нюансы.

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Сестра не понимает, что ей нужно платье большего размера

В анонимном посте жительница Британии рассказала, что испытывает проблемы с сестрой, которую пригласила быть дружкой на собственной свадьбе. Ей не понравилось, что девушка не хочет брать платья большего размера.

Невеста хотела заказать одинаковые платья для дружек, чтобы на фотографиях все выглядели эффектно. Но возникли проблемы с сестрой. Та обычно носит одежду XL, но утверждает, что на свадьбу может пойти в платье меньшего размера.

Сестра думает, если одевает леггинсы L, то может носить всю одежду такого размера. Но она не учла, что леггинсы эластичны, а ее верхняя половина гораздо больше, – объясняет автор.

Невеста не хочет, чтобы сестра мучилась. Поэтому настаивает на том, чтобы та выбрала уместное платье. Тем более, что так она будет выглядеть красивее, и платье будет нормально "сидеть". Но девушка отказывается это делать .

Сестры повздорили друг с другом из-за размера платья / Фото Unsplash

Авторша понимает, что отказать сестре быть подружкой по такой причине – ужасный поступок, но она пока не видит другого выхода из ситуации.

Это звучит ужасно, но я думаю над тем, чтобы не брать сестру за подружку на свадьбу… Она постоянно выбирает платья, которые вообще не подходят ее фигуре, – объясняет невеста.

Пользователи Reddit были удивлены от этой истории. Они по-разному на нее отреагировали: