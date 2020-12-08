Королевская семья имеет свои новогодние традиции. Однако в этом году из-за коронавируса многие из них они не смогут соблюдать.

Журналисты Life24 сделали подборкурождественских традиций британской королевской семьи. Совместное празднование

Ежегодно все члены королевской семьи собираются вместе в Сандрингеме. Однако в этом году все останутся по домам. Елизавета II и принц Филипп откажутся от торжеств и останутся в Виндзорском замке изолированными.

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Впервые за долгое время королева не увидит детей на праздники. Последний раз такое было в 1949 году – тогда она поехала к мужу на Мальту.

Совместное фото Елизавета II с тремя наследниками / Instagram / @theroyalfamily

Украшение елки

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма ежегодно помогают своей бабушке Кэрол украшать елку. Однако в этом году они не смогут встретиться и дети будут высказывать свои пожелания по видеосвязи.

Возможно, мы не сможем собраться вместе, но после такого года, как 2020, нам нужно помнить, что действительно важно в Рождество. Для меня очень важно, чтобы мои близкие чувствовали связь друг с другом. Обычно, я позволяю своим внукам помочь мне с украшением елки. В этом году я буду спрашивать их по видеосвязи, куда какое украшение поместить. Возможно, позже все придется переделать,

– поделилась Кэрол в Instagram своей компании.

А вот королева имеет несколько елок. Ежегодно в Мраморном зала в Букингемском дворце приносили три елки. Также они имеют большую елку и серебряную искусственное дерево в столовой в Сандрингеме. Елизавета II тоже позволяет правнукам помогать украшать.

Праздничные открытки

Ежегодно отправляют своим подданным более 800 праздничных открыток с подписями. Для этого все члены семьи делают фотографии. Кстати, для того, чтобы успеть королева начинает подписывать открытки еще летом, во время каникул.

Служба в церкви

Ранее королевские особы посещали службу в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме. Однако в этом году такого не будет, чтобы не создавать толпу желающих взглянуть на королеву.



Рождественская служба в 2019 году \ Фото Getty Images

Подарки

Виндзоры обмениваются подарками в канун Рождества. Они не дарят дорогих подарков, а наоборот, что-то смешное. Например, Гарри, когда еще был холостым, получил в подарок от Кейт куклу в виде обнаженной девушки, которая растет от соприкосновения с водой.