Сходила с ума от шоколада и духов Givenchy: топ фактов об одной из самых красивых женщин планеты

Одной из самых красивых женщин планеты Одри Хепберн сегодня, 4 мая, могло бы исполниться 95 лет. Красотой иконы стиля восхищаются до сих пор, а ее стиль, женственность и ангельская внешность были музой для культового модельера Юбера де Живанши.

Впрочем, на жизнь Одри Хепберн выпало немало испытаний, о которых она говорила очень редко. По случаю дня рождения иконы стиля Life 24 собрал интересные факты о легенде.

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Малоизвестная сторона Одри Хепберн

Талантливая актриса имела "голубую кровь"

Одри Кэтлин Растон родилась 4 мая 1929 года в Брюсселе. Ее отец, Джон Виктор Растон, был англо-ирландским банкиром, а мать Элла Ван Гемстра – нидерландской аристократкой, в семье которой были французские дворяне и английские монархи, в частности король Эдуард III. Поскольку в маленькой Одри текла "голубая кровь", то и воспитывали ее соответственно.

С пеленок ее воспитывали на двух языках – на английском и нидерландском, а также Одри в совершенстве владела французским, испанским и итальянскими языками. Кстати, именно знание многих языков и повлияло на акцент будущей актрисы.

Девочка больше любила отца

В некоторых интервью Одри рассказывала, что отца она всегда любила больше. Мама будущей актрисы была очень строгой и не давала никаких поблажек. Когда в 1935 году родители развелись, то для маленькой девочки это стало настоящим ударом. Одри Хепберн признавалась, что тот момент был самым болезненным в ее жизни.

В 1960-х годах Одри смогла отыскать своего отца благодаря благотворительным организациям. Она постоянно поддерживала с ним связь, а также обеспечивала до конца жизни.

Одри Хепберн вместе с отцом: смотрите фото

Секрет изящной фигуры в ужасных событиях

Стройная фигура Одри Хепберн, которой так восхищаются до сих пор в мире, на самом деле имеет жуткую историю. В 1939 году началась Вторая мировая война. Тогда Одри вместе с матерью жила в Нидерландах в городе Арнем, который считали безопасным, однако вскоре город оккупировали и начался страшный голод.

Одри Хепберн редко говорила о тех временах, однако некоторые воспоминания все же есть. Так, 10-летней девочке приходилось есть луковицы от саженцев тюльпанов, листья цикория, а хлеб выпекали из травы. В детстве Одри была полненькой, однако война и голод сделали ее худощавой. Из-за недоедания у девочки возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она лежала в постели и читала, пытаясь забыть о голоде. Редко маленькая Одри также рисовала.

Когда Нидерланды освободили и прибыла гуманитарная помощь, то девочка была очень счастлива. В интервью Одри Хепберн рассказывала, что однажды съела целую банку сгущенного молока, настолько она была голодной.

Юная балерина, которая поддерживала подполье

С детства Одри Хепберн занималась балетом. Не прекращала танцевать она и во времена войны. Более того, маленькая Одри помогала движению сопротивления. Она исполняла балетные номера, чтобы собрать средства для подполья, а также передавала тайные сообщения.

Покинула балет она в 1944 году, когда у юной Одри началась анемия и распухли руки с ногами. Кроме того, девушка узнала, что не сможет стать прима-балериной, поскольку при росте 170 сантиметров весила всего 48 килограммов. Кроме того, несмотря на свою стройную фигуру Одри имела 41 размер ноги, которая имела не очень привлекательный вид в пуантах.

Одри в балет так и не вернулась, поэтому решила сконцентрироваться на карьере актрисы.

Одри Хепберн и балет: смотрите видео

Одри Хепберн обожала шоколад и макароны

Одри Хепберн начала свою карьеру актрисы в 1948 году. Впрочем, ей приходилось много работать, чтобы достичь успеха. Титанические усилия юной Одри Хепберн имели результат и уже совсем скоро она стала известной на весь мир, ее красотой восхищались, а она – наконец-то могла жить так, как желает.

Тогда она выполняла все свои детские желания. Поскольку Одри в детстве голодала, то это оставило весомый отпечаток на ее сознании. Так, Одри обожала шоколад, особенно – малиновые трюфели. Икона стиля могла купить большую пачку конфет и съесть их в одиночестве.

Когда я была маленькой, у родителей вечно не хватало времени на меня. Шоколад был моей единственной любовью и он ни разу меня не предал,

– говорила легендарная актриса в одном из интервью.

Сын Одри Хепберн Лука Дотти в своих мемуарах также как-то писал, что мама не могла жить без макарон. Он называл это настоящей "зависимостью", ведь актриса обожала спагетти с томатным соусом. Он в шутку замечал, что Одри Хепберн могла спокойно жить на одних только макаронах.

Также Одри Хепберн имела фирменное блюдо, которое готовила на дни рождения. Она выпекала шоколадный торт без муки, и подавала его со взбитыми сливками и шариком ванильного мороженого.

Сходила с ума от Givenchy

Изящная Одри Хепберн была музой для известного французского модельера Юбера де Живанши. Он создавал ей платья, духи и по-настоящему восхищался ее ангельской красотой.

К слову, в 1957 году Живанши подарил Одри аромат, который создал специально для нее. Нежное сочетание имбиря, калабрийского бергамота, цвета апельсинового дерева, туберозы, жасмина, ветивера и пачули настолько понравились актрисе, что она попросила Живанши не выпускать их в продажу еще хотя бы 3 года.

Модельер не мог отказать своей музе, поэтому уникальный парфюм L'Interdit появился на полках магазинов только в 1960 году. Тогда это было настоящим фурором, и женщины со всего мира мечтали об аромате, как в иконе стиля.

Одри Хепберн и Юбер де Живанши: смотрите фото

Одри имела кучу комплексов

Невероятной ангельской красоты Одри Хепберн на самом деле очень комплексовала из-за своей внешности. Она считала себя толстой, хотя ее вес никогда не превышал 50 килограммов, слишком высокой при росте 170 сантиметров.

Также икона стиля комплексовала из-за своего 41 размера ноги и всегда старалась выбрать такую обувь, которая бы визуально делала ногу меньше.

Я не красавица. Моя мама однажды назвала меня гадким утенком. Но если мои черты рассматривать отдельно, можно найти кое-что хорошее,

– говорила о себе Одри Хепберн.

Красавица с ангельской внешностью очень много курила

Вредная привычка появилась у Одри Хепберн еще в подростковом возрасте. Сначала она могла выкурить несколько сигарет в день, но впоследствии их количество только росло.

Так, во взрослом возрасте Одри могла спокойно выкурить 2 – 3 пачки сигарет. Она не скрывала своей вредной привычки, а лишь говорила, что имеет "маленький грех".

Одри Хепберн имеет именной астероид

13 апреля 1980 года чешский астроном Антонин Мркос из Обсерватории Клеть открыл астероид. Его назвали в честь Одри Хепберн – 4238 Одри.

Louis Vuitton создал специальную сумку для Одри

Икона стиля очень любила сумку от Louis Vuitton Speedy 30. Однако для стройной Одри она была слишком большой, поэтому модный дом создал новую сумку – Speedy 25. Эта сумка стала настоящей любимицей актрисы и она была очень благодарна, что для нее создали меньшую версию.

Louis Vuitton создал меньшую версию сумки специально для Одри Хепберн: смотрите фото

Покинула карьеру ради благотворительности

В 1960-х годах Одри Хепберн фактически закончила карьеру актрисы, и начала заниматься благотворительностью. Звезда помнила тяжелое военное детство, поэтому пыталась помочь другим детям, которые были в трудном положении.

Так, Одри Хепберн стала амбассадором ЮНИСЕФ. Чувствуя благодарность за собственное спасение в период после нацистской оккупации, она посвятила остаток своих дней улучшению судьбы детей, живущих в бедных странах мира. Она посетила десятки стран в рамках благотворительных акций, налаживала сотрудничество и участвовала в программах по иммунизации.

Последняя миссия ЮНИСЕФ была в Сомали в 1992 году. Одри Хепберн никому не рассказывала об ухудшении самочувствия, однако другие все замечали. Когда ей стало совсем плохо, то ее повезли в больницу, где диагностировали рак желудка. 20 января 1993 года Одри Хепберн умерла в окружении семьи в возрасте 63 лет.

Жизнь Одри Хепберн напоминает трагическую сказку, однако несмотря на все трудности она достигла невероятного успеха. Ее красотой до сих пор восхищаются тысячи людей, а она остается иконой стиля.