Макияж после 50 лет: 5 ошибок, которые добавляют возраста

Женщина в любом возрасте стремится выглядеть непревзойденно. Впрочем, стоит помнить, что с течением времени стоит менять техники нанесения макияжа, ведь то, что работало раньше, сейчас может наоборот подчеркивать недостатки.

В общем, визажисты выделяют 5 ошибок в макияже женщин после 50 лет. Как не выглядеть старше – далее в материале.

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Основа для макияжа

Визажисты советуют женщинам после 50 лет обязательно пользоваться праймером. Если раньше этого средства не было в косметичке, то самое время его добавить. Эксперты объясняют, что с возрастом кожа требует больше увлажнения, и если наносить тональную основу на неподготовленную кожу, то тени могут скатываться, а губная помада – будто расплывается в морщинах вокруг рта.

Чтобы макияж выглядел хорошо и не старел, стоит пользоваться праймером. Так, сначала стоит нанести на лицо увлажняющий крем, а после – праймер. Он поможет создать ровный тон кожи, а тональный крем после нанесения не будет подчеркивать морщины.

Брови

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С возрастом брови могут становиться тоньше и реже, поэтому во время макияжа стоит уделять им внимание. Визажисты объясняют, что они имеют большое влияние на общий вид, ведь брови добавляют баланса всему лицу и четкости в области вокруг глаз.

Оформляя брови, не стоит использовать контрастных цветов. Так, если волосы изменились с каштанового на седые или блонд, то мягкий коричневый оттенок карандаша для бровей подойдет лучше всего. Также можно воспользоваться гелем для бровей, который поможет создать хорошую текстуру.

В то же время стоит помнить, что край брови у женщин 50+ должен быть прямым, а не опускаться вниз. Визажисты объясняют, что в таких случаях глаза могут казаться закрытыми, поэтому стоит делать кончик брови прямым.



Самые популярные ошибки в макияже после 50 лет / Фото Freepik

Подводка

Женщины после 50 лет могут пользоваться подводкой для глаз, однако от черного цвета лучше отказаться. Вместо этого можно воспользоваться темно-серыми или коричневыми оттенками.

Чтобы "открыть глаза" с помощью подводки, визажисты советуют наносить ее на верхнюю линию роста ресниц. Впрочем, не стоит наносить ее на весь глаз – перед внешним углом стоит остановиться, чтобы не опускать линию глаз.

Консилер

Визажисты утверждают, что женщинам после 50 лет не стоит бояться пользоваться консилерами. Наоборот, они помогают скрыть возрастные недостатки. Сейчас консистенция консилеров изменилась и имеет более легкую текстуру, поэтому это не будет "утяжелять" глаз.

Румяна

Румяна помогают восстановить здоровое сияние, которое визуально освещает лицо. Женщинам после 50 лет рекомендуют наносить их прямо на скулы – не ниже и не выше. Чтобы визуально подтянуть лицо, тушевать средство стоит вверх по направлению линии роста волос.