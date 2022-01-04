Особый гость: 97-летняя женщина была дружкой на свадьбе праправнучки

Невеста пригласила 97-летнюю прапрабабушку быть дружкой на ее свадьбе. Ради этого весь праздник перенесли в пансионат пожилых людей, где проживает женщина.

Невеста Эшли планировала выйти замуж за своего любимого Джоша в парке развлечений Disney World, расположенном во Флориде (США). Но тогда 97-летняя Хуанита Кортни не смогла бы приехать на свадьбу.

Интересно Почему винтажные вина – это редкость: как создаются Великие игристые SHABO Grande Cuvée

Прапрабабушка с радостью стала дружкой для Эшли

Хуанита искренне удивилась, когда услышала такое предложение. Она сразу согласилась на все.

Прапрабабушка на момент умолкла и сказала: "Я думала, что больше никогда не пойду на свадьбу к своей родне", – вспоминает невеста.

Символично, что свадьба состоялась в канун Рождества. Вся семья Хуанити не собиралась перед этим праздником еще с 2005 года. Ведь через месяц умер ее супруг Пол, с которым она должна была отмечать 59-летие брака. С тех пор женщина перестала собирать родню на Рождество, а просто посещала родственников во время новогодних праздников. Но на этот раз все наконец-то собрались!

97-летняя Хуанита с молодятами / Фото Daily Mail

Как прошла свадьба

Представители пансионата Pointe, где уже три года проживает Хуанита после перелома бедра, постарались, чтобы женщина запомнила этот особый момент. Они приобрели новое платье, а также сделали ей стильную прическу и макияж. Кстати, впервые после неудачного падения женщина надела туфли на каблуках.

Свадьба была действительно грандиозной. Сюда пригласили всех родственников Хуаниты: троих детей, восемь внуков, 12 правнуков и пять праправнуков. В общей сложности на праздник пришли 34 человека.

Женщина впервые за три года была на каблуках / Фото Daily Mail

Прапрабабушка подписала свидетельство о браке в роли свидетеля. Это было очень важно для меня, ведь она с Полом подала пример, каким должен быть брак, – говорит невеста.

На празднике также была фотография Хуаниты со своим мужем. А еще молодожены сделали копию свадебного букета, который держала бабушка, когда выходила замуж еще 1 февраля 1947 года.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в

Прапрабабушка держит фотографию со своей свадьбы / Фото Daily Mail