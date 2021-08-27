Пара нашла странный люк в своей квартире: лучше бы они его не открывали

Пара нашла непонятный люк в своей спальне во время ремонта старого дома, который построили несколько сотен лет назад. Они решили вытащить его и очень пожалели.

Женщина поделилась неожиданной находкой в ​​своей спальне с подписчиками в тиктоке. Всего за несколько дней видео посмотрели более 10 миллионов человек!

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Однажды женщина обнаружила под стареньким ковром в их спальне какой-то непонятный люк. Он был достаточно крепко закрытым, поэтому ее муж должен был приложить серьезные усилия, чтобы вытащить люк. Внутри их ждала не очень приятная неожиданность.

Люк был скрыт под стареньким ковром / Скриншот тикток candyrainsalon

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Как только мужчина открыл люк – все почувствовали просто ужасно неприятный запах. Оказывается, что под спальней были проложены трубы. Пара этого не знала, отчего у них случались забавные конфликты.

Под люком были труби, которые очень неприятно пахли / Скриншот тикток candyrainsalon

Просто под нами плавает дерьмо... А мы каждую ночь обвиняли друг друга в чрезмерном пукание, – уточнила женщина.

Подписчики блогерши сильно повеселились с этого видео. Хотя люди понимали, что это довольно неприятно: