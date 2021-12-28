Парень купил подарок на Рождество для бывшей: как отреагировала его девушка

Девушка грустит после того, как обнаружила, что ее парень купил подарок на Рождество для бывшей. Но для нее он вообще ничего не сделал. Впрочем, тут есть свои нюансы.

Расстроенная девушка рассказала свою историю на популярном ресурсе Mumsnet. Люди неоднозначно отреагировали на проблему авторши. По мнению некоторых людей, она сама виновата в этом. Хотя многие ее поддержали.

Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Где подарки?

По ее словам, они с парнем недавно приобрели довольно важную вещь для дома, на которую потратили по 100 фунтов стерлингов. Поэтому договорились не дарить друг другу подарки на Рождество. Молодой человек согласился, ведь как раз собирает деньги на автомобиль, который должен купить в начале этого года.

Все было нормально, пока авторша таки не решила порадовать любимого небольшим подарочком на праздники. Но ее ждал неприятный конфуз: парень, как и договаривались, ничего ей не купил. Но потом оказалось, что он сделал подарок для своей бывшей девушки.

Парень купил подарок для бывшей девушки / Фото Pexels

Авторша расстроена, что он уделил внимание своей бывшей. Но все же больше всего ей досадно из-за того, что она осталась без подарка на праздники.

Я купила ему кое-что. Понимаю, это был мой выбор. Но теперь я узнала, что он купил что-нибудь для бывшей. Они "просто друзья", но это совсем другая тема. Мне немного грустно, что я так и ничего не получила, – написала девушка.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Пользователи форума по-разному отреагировали на ситуацию: кто-то был шокирован, что парень общается со своей бывшей, а некоторые прямо обвиняли авторшу, что она неправа. Мнения людей несколько разделились:

Он постоянно общается с ней? Есть ли у него дети от нее?

Он бы сразу стал моим бывшим.

Он сделал то, что вы согласились. Это вы решили что-нибудь ему купить. Скажите, что вы передумали и хотите получить подарок. Он ведь не телепат.

Если вас не устраивают отношения, скажите ему и бросьте его. Но грустить из-за того, что ты не получила подарка, когда вы оба согласились не делать этого, это странная аргументация.​

Потом на один из комментариев авторша ответила, что с бывшей он просто недолго встречался в течение нескольких месяцев и у них, конечно же, не было детей. После этого некоторые советовали авторше бросить его.