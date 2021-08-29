Парень отказался идти на свидание с девушкой из-за ее вида: что было не так

Девушка решила проучить требовательного парня, который попросил ее не выглядеть как "готическая ведьма" на свидании. Она его не послушала – и специально сделала очень мрачный макияж.

Результат своего перевоплощения блогера Меган Элизабет обнародовала в своем тиктоке. Забавный поступок девушки изрядно порадовал ее подписчиков: видео посмотрели более 2 миллионов раз.

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В начале видео Меган обьяснила, что познакомилась с парнем по имени Тревор в тиндере. Они быстро договорились о свидании. Но у парня была одна просьба.

Как выглядит Меган / Скриншот тикток meganelizabeth1016

"Пожалуйста, выгляди красиво и не приходи в виде готической ведьмы или в похожем образе. Мне это не нравится", – написал Тревор.

Вызов принят. Меган сразу решила сделать себе готический макияж, чтобы проучить парня. Свое перевоплощение девушка снимала на видео: несколько минут – и она выглядит как настоящий гот.

Я решила подготовиться и сделать противоположное тому, что он просил. Я делаю все, что хочу, – написала в видео Меган.

Макияж Меган для свидания с Тревором / Скриншот тикток meganelizabeth1016

Она пошла в этом образе на свидание, но ничего так и не произошло. Девушка показала переписку с Тревором: он посетил место встречи, увидел Меган и просто развернулся и ушел.

Я буквально только что видел, как ты шла... Все девушки одинаковые. Я просил только об одном... Выглядеть красиво и не одеваться так. Я не пришел и не буду идти с тобой в люди, потому что это очень стыдно, – написал в ответ парень.

Ответ Тревора, когда он увидел Меган / Скриншот тикток meganelizabeth1016

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Меган это только развеселило. В следующих видео девушка показала, как она потягивала бокал вина и практиковала "свою готическую магию".