Персонал сделал неожиданный сюрприз незрячей женщине в ресторане: милое видео

Работники заведения в Лондоне поздравили незрячую женщину, которая праздновала в них день рождения. Они приготовили для нее десерт, который можно прочитать с помощью шрифта Брайля.

Женщина вообще об этом не догадывалась. Она опубликовала видео поздравление в своем тиктоке natbysight. Буквально за один день ролик посмотрели аж 6,4 миллиона человек!

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Сама Наталья Те Паа родом из Калифорнии. Она полностью незрячая, но это не мешает ей полноценно жить. Женщина занимаеться музыкой: пишет авторские песни и исполняет их на публике. А недавно Наталья приехала в Лондон, чтобы хорошо отдохнуть и отпраздновать день рождения.

Подружки завели ее в ресторанчике Luciano, где работают действительно заботливые люди. Как только они узнали, что Наталья празднует в них день рождения, то решили сделать приятный сюрприз. Шеф-повар приготовил десерт, на котором с помощью шоколада была изложена надпись "С днем ​​рождения" на шрифте Брайля.

Наталья праздновала день рождение вместе с подругой в ресторане/ Скриншот тикток natbysight

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Реакция Натальи сразу поднимет ваше настроение. Женщина было просто невероятно счастлива от такой неожиданности.

Видео очень тронуло пользователей тиктока. Вот один из самых популярных комментариев: