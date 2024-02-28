Искусство завивки: как появились первые плойки и как они выглядели

Современные женщины могут выбрать любые стайлеры для укладки волос, впрочем, так было не всегда. Раньше приходилось искать разные пути, чтобы сделать красивые локоны.

Наверное, во все времена женщины всегда хотели иметь красивые и ухоженные волосы, поэтому прибегали к первым хитростям. Первые аналоги плойки появились еще в Древнем Египте, однако привычные для нас стайлеры появились не так давно. Как развивалась история щипцов для завивки – рассказывает Life 24.

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Как в древности женщины завивали волосы

Еще женщины Древней Греции и Древнего Египта задумывались над тем, как завить волосы. Так, для создания локонов использовали гвозди, бигуди и плойки.

Самые первые древние плойки представляли собой металлический стержень, который грели на огне, и после этого на него накручивали волосы. Однако такие "стайлеры" были очень опасными, ведь они сильно вредили волосам, а женщины получали ожоги. В Средневековье завитые волосы стали особенно популярными. Тогда в тренде были парики, которые проще и безопаснее могли завивать.



Первые плойки, которые нагревали на открытом огне / Фото Lunata beauty

Плойками, которые грели на открытом огне, женщины пользовались и в XIX веке. Уже в 1872 году появляются конкретные упоминания о первых щипцах для завивки. По информации различных источников, первыми изобретателями таких стайлеров могли быть американец Франсуа Марсель Вельффле или француз, а также владелец салона Марсель Грато (к слову, ученые предполагают, что это один человек).



Щипцы для завивки, созданные Марселем Грато / Фото из сети

Такая плойка помогала создавать прическу, которая держалась в течение долго времени. Впрочем, достичь долговременного эффекта удавалось с помощью использования 2 щипцов – одними мастер работал, а другие в это время грелись на плите.

К слову, Марсель Грато благодаря своему изобретению стал миллионером. Впрочем, его щипцы запатентовали только в 1905 году.



Как выглядела плойка в 1907 году / Фото Lunata beauty

Когда появилась первая электрическая плойка

В 1959 году французы Рене Лельевр и Роже Лемуан запатентовали первую электрическую плойку. Она была похожа на современные стайлеры. Кроме того, эта плойка была безопасной для использования и не оставляла таких ожогов.

Как выглядела первая в мире электрическая плойка: смотрите фото

Уже в 1961 году Рене Лельевр и Роже Лемуан основали компанию BaByliss и начали массово производить плойки. Интересно, что название компании для французов стало синонимом к слову "плойка".



Плойка, которой пользовались женщины в 1984 году / Фото Lunata beauty

Сейчас на полках магазинов можно найти плойки с различным покрытием, переключателями температуры и набором различных функций. Все это стало доступным благодаря первым изобретателям и их, ныне непривычных для нас, щипцов для завивки волос.