От подгузников до материалов для бронежилетов: изобретения женщин, которые изменили жизнь к лучшему

Ежедневно люди пользуются бесчисленным количеством предметов, даже не задумываясь, когда и как они возникли. Так, дворники, глушитель для автомобиля и материал для современных бронежилетов создали именно женщины.

В большинстве случаев это происходило во времена, когда женщин воспринимали только как домохозяек, а мужчины-ученые пытались присвоить их разработки. Как женщины создали вещи, без которых сейчас сложно представить жизнь, сообщает Life 24.

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Дворники для авто

В один зимний день 1902 года Мэри Андерсон ехала городским трамваем и заметила, что, несмотря на морозный день, водители ехали с открытыми окнами. Мужчины одновременно управляли автомобилем и должны были протирать стекла от снега и дождя. Тогда женщина подумала, что было бы замечательно иметь стеклоочистители, которыми можно управлять из салона автомобиля.

После того, как Мэри вернулась домой, то решила создать что-то, что бы очищало лобовое стекло автомобиля. Здесь существует несколько версий – одни утверждают, что женщина сама разработала конструкции, другие же – что для этого женщина наняла инженера. Однако факт остается фактом, и в 1903 году Мэри Андерсон запатентовала дворники для автомобиля. Первое устройство состояло из рычага внутри автомобиля, с помощью которого можно было управлять резиновой щеткой на лобовом стекле. Также к конструкции добавили пружину, чтобы она эффективно очищала стекло.



Мэри Андерсон, которая изобрела дворники для авто / Фото является общественным достоянием

Хотя такие разработки были и раньше, однако именно дворники Мэри Андерсон были самыми эффективными. Затем женщина пыталась продать права на свое изобретение, однако фирмы считали, что эта вещь не имеет "коммерческой ценности". В 1920 году действие патента закончилось, а уже в 1922 году стеклоочистители, созданные Мэри Андерсон, начали появляться на автомобилях Cadillac, а с годами ее разработка совершенствовалась и стала стандартным оборудованием для всех автомобилей.

Подгузники

Марион Донован была обычной домохозяйкой и имела троих детей. Женщина уставала от рутины, особенно – от постоянной стирки пеленок. Однажды женщине надоело это и она решила создать подгузники, которые бы имели водонепроницаемое покрытие. В то время уже существовали обычные подгузники из ткани и резиновые, однако последние травмировали нежную кожу малышей.

Для своего эксперимента женщина взяла штору для душа и после нескольких попыток смогла создать водонепроницаемые подгузники. Она использовала ткань из шторы для душа, нейлоновую парашютную ткань, которая дышала и устраняла опрелости. Кроме того, она заменила английские шпильки на ремешки, чтобы подгузники было удобнее менять. Женщина сразу запатентовала изобретение в 1951 году и продала права одной из компаний, за что она получила 1 миллион долларов.



Донован создала первые водонепроницаемые подгузники

Впоследствии женщина пыталась создать многоразовые подгузники, однако женщину только высмеивали. Впрочем, ученые убеждены, что именно разработки Марион Донован стали основой для современных подгузников.

Глушитель для автомобиля

Первые автомобили, которые появились в мире, были очень громкими. Когда работал мотор, то они невероятно ревели. В 1917 году американка Долорес Джонс устала слушать постоянный шум автомобилей, поэтому она изобрела акустический фильтр, то есть глушитель.

Она сразу запатентовала свое изобретение, а глушители начали устанавливать на все автомобили. И хотя это изобретение полностью изменило жизнь людей, женщина так и не получила доходов.

Материал для бронежилетов

Стефани Кволек закончила колледж и получила степень в области химии, однако девушка хотела учиться дальше и мечтала о работе врача. Впрочем, на обучение девушка не имела средств, поэтому начала искать работу. В 1946 году она оказалась в компании DuPont, где ей понадобилось химическое образование. Стефани Кволек занималась преобразованием полимеров в прочные синтетические волокна.

На работе ей разрешалось экспериментировать, поэтому девушка проводила много исследований. Однажды она изобрела волокно, которое было очень легким и одновременно – прочным. Сначала Стефани Кволек не заинтересовалась полученным результатом, но впоследствии вернулась к исследованию. В лаборатории по достоинству оценили разработку девушки и улучшили волокно, которое стало использоваться для изготовления пуленепробиваемых жилетов и другого защитного снаряжения. Благодаря ее разработке в 1971 году в мире начали появляться бронежилеты из кевлара.



Стефани Ковлек, которая изобрела кевлар / Фото из сети

Силикон

Интересно, что силикон придумали не врачи, и даже не строители, а скульптор. Так, Патрисия Биллингс создавала различные скульптуры, однако нередко они разрушались. Тогда женщина начала искать такую цементную смесь, которая бы могла уберечь ее работы.

Патрисия годами экспериментировала и в 1970 году создала незыблемую штукатурку, которая была огнестойкой и наконец могла уберечь скульптуры от разрушения. Впоследствии силикон начали использовать в различных сферах, а разработку Патрисии Биллингс по-разному улучшали.

И это лишь часть из того, что сделали женщины. Циркулярная пила, снегоуборочная машина, посудомойка и многие другие предметы, без которых сейчас трудно представить жизнь, изобрели именно женщины.