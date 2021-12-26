Пряник и елочка: на камеры наблюдения попали забавные персонажи, которые разносили подарки

Все привыкли к тому, что на Рождество и Новый год приходят Дед Мороз или Санта. Но никто в британском Холбруксе не ожидал увидеть, как праздничные подарки доставляют неизвестные в смешных костюмах.

В городке, который расположился в Великобритании, жители города начали замечать конфеты на своих подворьях. Неожиданные подарки очень удивили горожан – никто не мог объяснить, откуда они взялись.

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Чуть позже таинственных дарителей разоблачила домашняя камера наблюдения одного из домов. Оказалось, что милые подарки разносили анонимы в забавных праздничных костюмах пряника и елки.



Неизвестные оставляли подарки во дворах и машинах / Фото с камер очевидцев

Благотворители приходили в дома ночью и приносили небольшие подарки.

Я получил уведомление, что камера моего дверного звонка зафиксировала некоторую активность, но когда я проверила это, я была ошеломлена. На пороге моего порога стоял большой пряничный Санта и махал. Я думаю, это просто замечательно, что тот, кто стоял у моей двери, вызывает улыбку у всех,

– рассказала Никки Робинс, к которой пожаловали милые анонимы.



Человек-пряник забавно взаимодействовал с камерами / Фото с камер очевидцев

Жители до сих пор не смогли выяснить, кто разносит подарки в этих костюмах, и предполагают, что это может быть кто-то из соседей.

Человек-пряник забавно взаимодействовал с камерами / Фото с камер очевидцев