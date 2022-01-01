Просто гениально: забавные новогодние наряды, которые вас порадуют

Кажется, этих людей можно назвать королями новогодних вечеринок. Таких роскошных праздничных нарядов точно ни у кого нет!

Перед вами подборка ярких и очень странных образов, в которых пользователи Reddit отпраздновали Новый год. Наш фаворит – это человек-елка. Лучше и не придумаешь!

Интересно Почему винтажные вина – это редкость: как создаются Великие игристые SHABO Grande Cuvée

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Фото reddit

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Фото reddit

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Фото reddit

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Фото reddit

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Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в

Фото reddit