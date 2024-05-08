Прозрачная краска для волос: что это такое и для чего она нужна

В ассортименте многих брендов можно встретить прозрачную краску для волос. На первый взгляд, это средство кажется странным и нелогичным, однако на самом деле это довольно полезная вещь с широким спектром применения.

Что такое бесцветная краска для волос и в каких случаях ее можно использовать, рассказываем далее.

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Что такое прозрачная краска для волос и для чего она нужна

Любая краска не только меняет оттенок волос, но и придает им здоровый блеск, поскольку во время нанесения продукта структура прядей наполняется пигментами, протеинами и другими уходовыми компонентами. В результате локоны становятся более живыми, послушными и легче поддаются укладке.

Достичь такого же эффекта без изменения оттенка помогает процедура бесцветного окрашивания – иногда ее еще называют глазированием волос. Суть методики заключается в использовании специальных прозрачных красок: без аммиака, но с ухаживающими компонентами, и покрывающими волосы невидимой пленкой для защитного эффекта.

Прозрачные краски для окрашивания в свой оттенок выпускают многие марки косметики для волос. Некоторые из них помогают сделать натуральный тон волос более насыщенным, другие еще и имеют эффект ламинирования. Но главная их задача заключается в устранении тусклости и в насыщении прядей полезными компонентами.

Кроме того, важное преимущество прозрачных красок заключается в том, что их можно использовать самостоятельно в домашних условиях. В отличие от стандартного окрашивания с таким продуктом значительно снижаются риски получить неожиданный результат.