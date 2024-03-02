Самый старый человек в истории: какой была необычная жизнь Жанны Кальман, достигшей 122-летнего возраста

Жанна Кальман, которая родилась в Арле, Франция, 21 февраля 1875 года, была самым старым человеком в истории. Женщина достигла возраста 122 лет 164 дней, когда она умерла 4 августа 1997-го.

Какой была жизнь легендарной женщины и чем она известна, кроме своего долголетия, рассказываем дальше.

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Как жила самая старая женщина в истории

Ее возраст был хорошо задокументирован в течение жизни: свидетельство о рождении женщины сохранилось, и она значилась в 14 записях. Утверждалось, что было несколько людей старше Жанны, но доказательств этого никогда не было достаточно.

Выйдя замуж в 1896 году за Фернана, который был ее богатым дальним родственником, Жанна наслаждалась жизнью в высшем обществе Арля. Она жила в большой квартире над семейным магазином тканей, и у нее были слуги, которые готовили для нее и убирали.

Не имея необходимости работать, Жанна проводила время, занимаясь такими хобби, как фехтование, охота, альпинизм, плавание, теннис, катание на роликовых коньках, езда на велосипеде, которой она продолжала заниматься до 100 лет, и музыка.

В 1898-м, в возрасте 22 лет, Жанна родила единственного ребенка, Ивонну Мари Николь Кальман, которая в 1926 году родила единственного сына Фредерика.

К сожалению, дочь и внук Жанны умерли относительно в молодом возрасте: Ивонна умерла от плеврита в свой 36-й день рождения, а Фредерик погиб в автокатастрофе в возрасте 37 лет, того же года, когда умер его отец, зять Жанны.

Не имея наследников, 1965 года 90-летняя Жанна подписала "обратную ипотеку" с адвокатом по имени Андре-Франсуа Раффре. В обмен на право собственности на ее квартиру Раффре, которому тогда было 47 лет, согласился платить Жанне 2500 франков в месяц и позволил ей там жить до самой смерти. Он не знал, что заключил сделку с кем-то, кто впоследствии станет самым старым зарегистрированным человеком в истории.

Женщина в день своего 122-го дня рождения / Фото Guinness World Records

Несмотря на то, что на момент заключения сделки Жанна была почти вдвое старше Раффре, она пережила его. Он умер в возрасте 77 лет в 1995-м, и до сих пор Жанна получала выплаты, более чем вдвое превышающие стоимость квартиры.

После смерти Раффре его семья была обязана продолжать платить, несмотря на то, что Жанна не жила в квартире с 1985 года, переехав в дом престарелых в 110 лет.

Женщина объясняла свое удивительное долголетие диетой, богатой оливковым маслом, которое она также ежедневно втирала в кожу. Хотя ее питание было преимущественно здоровым, она также любила баловаться шоколадом, иногда съедала килограмм в неделю, а после всегда ела десерт, выпивала небольшой стакан портвейна и курила сигарету.

Жанна курила почти целый век – начала в 21 год и прекратила, когда ей было 117, потому что пользоваться зажигалкой стало трудно из-за ухудшения зрения.

Несмотря на эту привычку, она всю жизнь оставалась здоровой и однажды заявила на телевидении, что никогда не болела. Ее отправили в больницу из-за сердечной недостаточности в возрасте 111 лет, но успешно вылечили. Позже женщина страдала артропатией, но снова успешно вылечилась противовоспалительными препаратами.

В 1988-м в возрасте 112 лет Жанна была признана старейшим из людей, на то время живших в мире, а через два года, в возрасте 114 лет, она появилась в роли самой себя в фильме о Винсенте ван Гоге "Винсент и мои", став самой старой актрисой в мире за всю историю.

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Жанна утверждала, что познакомилась с художником, когда была еще подростком и работала в магазине своего дяди, а позже вспоминала, что он был "уродлив как грех, имел мерзкий характер и пах выпивкой", хотя, по ее словам, она простила ему его поведение и плохие привычки.

Несмотря на переезд в дом престарелых, Жанна сохранила высокую степень самостоятельности. Просыпаясь ежедневно в 6:45 утра и молясь, она делала растяжку в кресле, самостоятельно умывалась фланелью и готовила себе фруктовые салаты после завтрака.

Остальной ее распорядок дня состоял из двухчасового сна в кресле, общения с друзьями в доме престарелых, ужина и прослушивания музыки перед сном в 22:00. Каждую пятницу она посещала вечерние молитвы и мессу в воскресенье.

За месяц до своего 115-летия Жанна упала и сломала бедренную кость. После операции ей пришлось передвигаться в колесном кресле, и она больше не могла придерживаться своего порядка дня.

В 1995-м в возрасте 120 лет женщина была признана самым старым человеком, когда-либо жившим на свете. Она обладала острым умом, а ее сообразительность осталась нетронутой, что она продемонстрировала, отвечая на вопрос журналистов, на какое будущее она ожидает: "Очень короткое".

Жанна умерла 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет 164 дней. По словам Жана-Мари Робина, одного из социологов, которые подтвердили возраст рекордсменки, несмотря на то, что ее самочувствие ухудшилось настолько, что она почти полностью ослепла и оглохла, в течение нескольких месяцев, предшествовавших ее смерти, она имела хорошее здоровье.

Сейчас Жанна уже почти три десятилетия удерживает рекорд самого старого человека за всю историю и остается единственным человеком, достигшим 120-летнего возраста. Однако, учитывая рост продолжительности жизни во всем мире, ее рекорд вполне может быть побит в ближайшем будущем.