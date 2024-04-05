Хотела стать Мэрилин Монро, но похожа на пришельца: девушка жалеет, что сделала десятки операций

24-летняя Серена Смит из Беверли-Хиллз (США) с детства мечтала быть похожей на Мэрилин Монро. Когда ей исполнилось 18 лет, девушка начала воплощать мечту в жизнь и сделала десятки пластических операций. Правда, очень быстро Серена пожалела, что сделала их.

В общем, девушка потратила почти 50 тысяч долларов, чтобы стать "точной копией Мэрилин Монро". Сейчас девушка жалеет об этом и теперь мечтает вернуться к более естественному виду.

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Хотела стать копией Монро, но передумала

Когда Серене исполнилось 18, она начала менять внешность с помощью пластических операций. Девушка мечтала быть похожей на икону стиля Мэрилин Монро, поэтому увеличила грудь, сделала ринопластику, бразильскую подтяжку ягодиц, инъекции ботокса и филлеров лица. В общем, Серена потратила почти 50 тысяч долларов на десятки пластических операций и хирургических вмешательств.

Стоит добавить, что у Серены в соцсетях очень мало фотографий, на которых она позирует до пластических операций. Одна из них опубликована в августе 2016 года. На этой фотографии девушке около 17 лет.



Как выглядела Серена до пластических операций / Фото из инстаграма Serena Smith

Серена меняла внешность до 24 лет, и когда она почти "стала копией иконы стиля Мэрилин Монро", девушка поняла – "кукольно-идеальная" внешность делает ее похожей на инопланетянку. Сейчас девушка решила прекратить любые вмешательства, не гонится за нереалистичными стандартами красоты и теперь учится ценить свою естественную красоту.

Мне нравилась моя внешность, но со временем поняла, что это не то. Возможно, осознание приходит с возрастом, когда ты учишься принимать себя. Я не говорю, что покончила с пластической хирургией, но хочу иметь более изящный вид. В будущем планирую сделать повторную пластику груди, чтобы обновить ее,

– рассказала Серена.

Как изменилась девушка после операции / Фото из инстаграма Serena Smith

Недавно девушка удалила филлеры с подбородка. Серена объяснила, что они добавляли внешности "космических черт" и напоминали пришельца, поэтому она решила вернуть подбородку естественный вид.