Серьги с чаем: уникальные ювелирные изделия, которые вас удивят

Ювелир из Флориды поражает своим талантом. Девушка создает оригинальные серьги и наполняет их чаем.

Эвелин-Роуз Джонс уже несколько лет поражает своих клиентов креативными ювелирными изделиями. Изготовление таких украшений – это очень хлопотная работа, но результат того стоит.

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Девушка создает креативные ювелирные изделия

Эвелин-Роуз Джонс начала свой путь с того, что производила духи. Ее мать очень любила разные ароматы и это унаследовала Элиз. Впоследствии девушка решила добавить креатива своим духам и соединила их с оригинальными ювелирными изделиями. Они стали флаконом для невероятных ароматов, которые просто можно было носить на себе. Элиз изготавливает серьги, кулоны, бусы, браслеты и даже колечки, содержащие внутри ароматную жидкость.

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В 2018 году Эвелин-Роуз Джонс основала свою парфюмерную и ювелирную компанию The Prickly Thorn. В коллекции украшений Эвелин-Роуз Джонс есть немало других интересных изделий. Девушка часто экспериментирует с инсталляциями и производит минисервизы и десертные тарелки. Такие художественные изделия завораживают, а для их изготовления понадобится большое усердие и креатив.



Оригинальные украшения / Фото из инстаграма

Недавно девушка придумала еще одно интересное изделие, которое наполнила настоящим чаем. В стеклянный миничайник она добавляет ароматные травы и заливает их водой. Такие изделия смотрятся особенно эффектно и реалистично.



Изделия с чаем / Фото из инстаграма