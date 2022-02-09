Сломал стереотипы: парень вяжет и помогает бездомным

Помощь бездомным может быть не только проявлением добра, но и доставлять удовольствие. Как объединить полезное с приятным знает тиктокер Келвин Ли.

Молодой парень ломает все стереотипы о мужских хобби и вдохновляет людей делать добро, вязая крючком.

Интересно Стильный хвост, как у Джей Ло: парикмахер раскрыл секрет звездной прически

Парень вяжет одежду для бездомных

Житель Нью-Йорка с 2020 года активно рассказывает в сети о своем интересном и увлекательном хобби – вязании крючком. Он часто публиковал в сети видео процесса и результата. К тому же Ли учит людей техник и рассказывает, как можно создать чуть ли не все: от покрывал, шляп, шапок и свитеров до цветов и паутинок.

Я действительно не вижу, чтобы молодые мужчины или молодые люди вязали крючком, потому что они думают, что это хобби для пожилых людей. Но это не так! Поэтому надеюсь, когда люди увидят мой тикток, они вдохновятся вязать крючком,

– делится парень.



Парень вяжет одежду крючком / Скриншот с видео

Однако последние публикации вызвали большой резонанс. 24-летний юноша начал вязать теплые одеяла и шапки для бездомных. Еще в начале года он задался целью создать 100 элементов одежды и раздать их бездомным. Так Келвин доказал на своем примере, что хобби может стать отличным способом помочь нуждающимся.



Парень связал 100 шапок для бездомных / Скриншот с видео

Парень смог сдержать свое обещание и показывал подписчикам процесс создания чуть ли не каждого изделия в прямом эфире. Для выполнения цели ему понадобилось две недели. Материалы Келвин закупил за средства, пожертвованные подписчиками. Впоследствии он опубликовал и видео, где раздавал бездомным теплые вещи. Оно набрало множество просмотров и одобрительных комментариев.

Я надеюсь, что люди станут помогать бездомным в своем районе. Если мы все поможем, возможно это приведет к уменьшению ненависти и драматизма в этом мире,

– делится парень.