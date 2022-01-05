Старым уже не назовешь: как девушки креативно меняют одежду
Источник:24 канал
Большинство людей не знает, что делать со старой одеждой, поэтому просто ее выбрасывают. Однако не спешите это делать в следующий раз, ведь старой рубашке всегда можно дать вторую жизнь.
В сети можно найти немало примеров, как креативно изменить старую одежду. Пользователи часто прибегают к смелым экспериментам и с легкостью получают стильные и новые образы без лишних трат.
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Как дать старым вещам вторую жизнь
Старую оверсайз рубашку эта девушка с легкостью превратила в стильный костюм с кроп-топом и юбкой.
Какой стильный костюм / Фото Twizz
Для любительниц юбок – это отличный лайфхак: из рубашки легко шить эту деталь.
Рубашку превратили в юбку / Фото Twizz
А этот образ для маленькой красавицы просто волшебный. И никто не догадается, что его сшили из старых штанов.
Новый наряд из старых штанов / Фото Twizz
Большая кофта с легкостью превратилась в стильное приталенное платье, а кружево придало образу нежности.
Какое нежное и красивое платье / Фото Twizz
А это перевоплощение просто поражает. Новый комбинезон смотрится очень эффектно и стильно.
Какой эффектный образ / Фото Twizz
Превратить старое пальто в стильный кейп – легко. Вам понадобится немного фантазии и времени.
Новая жизнь для старого пальто / Фото Twizz
Из лишней ткани всегда можно сшить топ – эта девушка умело этим воспользовалась.
Новый стильный образ для лета / Фото Twizz
Новая жизнь для старого костюма.
Как стильно смотрится новый костюм / Фото Twizz
А это перевоплощение просто поражает: новый наряд прекрасно подойдет для любого празднования.
Из старого платья сшили стильную вечернюю одежду / Фото Twizz