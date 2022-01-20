Странный поступок: женщина развелась с мужем, хотя у них была идеальная семья

После 14 лет совместной жизни вместе со своим мужем женщина неожиданно решила расторгнуть брак.

Клер Лодж удивила всех своим решением, ведь у нее была идеальная семья, они с мужем никогда не ссорились, не имели секретов друг от друга и не изменяли. Почему женщина приняла такое решение, рассказываем дальше.

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Женщина расторгла брак, хотя он был идеален

Клер Лодж приняла решение расторгнуть брак со своим мужем, когда их дочери было 7 лет. Их семья была образцовой и счастливой, а муж и жена прекрасно ладили и любили друг друга. Когда подруга услышала о решении Клэр, она была шокирована и сказала, что женщина должна быть "благодарна" за то, что ее муж не изменял и не был зависим от азартных игр.

Я думала о том, чтобы положить конец, по крайней мере, два года, прежде чем это сделала, но я продолжала бороться, потому что не хотела навредить своему мужчине или ребенку,

– рассказала женщина.

Однажды, когда Клэр себя плохо чувствовала, она была вынуждена отвезти родителей домой. Именно в этот день в машине с родителями она поняла нечто важное.

Мое сердце колотилось. Я слышала, как мои родители смеются и шутят на заднем сиденье машины, все еще так счастливы после 40 лет брака, и подумала себе: "Это все, что я хочу, быть похожей на них",

– делится Клер.



Женщина расторгла "идеальный" брак / Фото The Sun

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По возвращении домой женщина решилась сказать мужу о том, что она расторгает с ним брак.

Ничего ужасного не было – мы не были из тех пар, которые постоянно ссорились, мы очень хорошо ладили и могли посмеяться. Но искра исчезла, и я была глубоко несчастна, все время чувствуя панику,

– рассказывает женщина.

Ее муж Дэвид все еще надеялся, что жена передумает, но Клэр была решительно настроена. Первые 6 месяцев после развода Клэр и Дэвид все еще жили вместе, пока не продали дом.

Это было больно. Мы переехали в отдельные спальни. Рождество было таким трудным,

– делится Клер.

Потом женщина переехала в свою квартиру, начала налаживать жизнь и почувствовала сильное облегчение. После завершения судебных процессов Клэр окончательно убедилась, что ее решение было верным. 46-летняя менеджер теперь призывает всех женщин слушать свое сердце и не бояться перемен в любом возрасте.