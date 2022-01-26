На свидание пришли втроем: парень рассказал о неудачном знакомстве у Tinder

Парень познакомился с девушкой в приложении Tinder и пригласил ее на свидание. Но новая избранница, как оказалось, пришла не одна.

Для тех, кто не любит знакомиться вживую, Tinder – это идеальный способ этого избежать. Однако популярное приложение не дает гарантий, что на свидание придет именно та девушка, которую вы себе представляли.

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Неудачное первое свидание

В ловушку недобросовестных пользователей попал Пэт Маккенна. Свое неудачное первое свидание с избранницей он запомнил навсегда. Два года назад он познакомился с девушкой в ​​тиндере и решил встретиться с ней вживую.

Мы сразу нашли общий язык, отлично провели время, я планировал как раз оплатить счет, потому что мы после этого должны были идти в кино,

– делится Пак.

Однако в планы парня вмешался другой мужчина, неожиданно подсевший к паре за столик. Новая знакомая в это время внезапно побледнела. Пак не сразу понял, что происходит.



Неудачное знакомство в тиндере / Фото Unsplash

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Я сказал: "Эй, человече, я могу тебе помочь?" На что он отвечает: "это моя жена",

– рассказывает парень.

Женщина начала запинаясь оправдываться перед двумя мужчинами. Как выяснилось, пара в браке уже 7 лет и у них есть общая дочь, которую Пак сначала увидел краем глаза в заведении. В один момент девочка подбежала к матери и вскочила ей на руки. Это шокировало нового знакомого.

Пак рассказал мужчине, что планировал сходить в кино с его женой, поэтому тот решил вернуть деньги парню. Впоследствии они стали ближе общаться, а жена поплатилась за измену разводом.