Сын скрывался от родителей 16 лет: он стеснялся, что его выгнали из колледжа

Родители на протяжении 16 лет разыскивали сына, которого считали пропавшим без вести. С парнем все было нормально: он просто стеснялся, что не смог завершить учебу в колледже.

Действительно удивительная ситуация произошла в китайском городе Сиань. Уже 39-летний мужчина по имени Ван наконец-то встретился со своими родителями. Он со слезами на глазах извинялся перед мамой на коленях.

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Родители в последний раз видели своего сына еще в 2005 году. После этого от него не было никакого известия: парень внезапно исчез и вообще не отвечал на звонки. Как оказалось, Ван специально сделал это по очень странной причине.

Парень был одним из лучших учеников в своей школе, но не смог получить диплом в колледже из-за увлечения компьютерными играми. Ему было стыдно признаться об этом родителям, поэтому он решил просто "спрятаться".

Ван успешно скрывался годами, но случайно "прокололся"

С 2005 года китаец сменял одну за другой сомнительные неофициальные работы, где не требовали документов. Но это не могло продолжаться вечно. Недавно Ван был вынужден обновить паспорт, после чего его наконец-то "поймали".

Ван таки встретился с родителями / Скриншот Xiashi News / Weibo

Представители паспортного стола обнаружили, что парня считали пропавшим без вести. Они связались с родными, которые были невероятно шокированы. Оказывается, что отец не прекращал искать сына, хотя понимал, что шансы невелики.

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Каждый раз, когда я прибывал в Сиань, оставался там примерно неделю. Я обходил каждую улочку, каждое интернет-кафе. Это разбивало наши сердца, что мы не могли его найти, – рассказал отец.

Мама парня невероятно рада, что наконец-то удалось найти Вана. Она успокоила парня, что не собирается осуждать сына. Она счастлива наконец-то его встретить.