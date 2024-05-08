Сезон босоножек уже начинается: 6 роскошных дизайнов педикюра

Весна уже в самом расцвете, открывается сезон босоножек, а потому пришло время для педикюра. Казалось бы, это простая деталь, впрочем, он придает стилю и элегантности образ.

В педикюре, как и в маникюре, также существуют собственные тренды. Звездный мастер Милли Мэйсон рассказала, какой педикюр будет в тренде этого года.

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Классический френч

Классический френч актуален не только для маникюра, но и педикюра. Мэйсон утверждает, что трендовые образы будут гармонично сочетаться с таким педикюром.

В этом сезоне я вижу, что все возвращается к сочетанию маникюра и педикюра с пастельными оттенками или нейтральным френчем. С модными образами он будет выглядеть чрезвычайно минималистичным, что подойдет и к ярким оттенкам,

– говорит Мэйсон.

Классический французский педикюр: смотрите фото

Зеленая матча

Педикюр в оттенке зелёного матча также будет трендом этого года. Мэйсон добавила, что цвета матчи и фисташки будут выглядеть стильно в педикюре. Кроме того, будут добавлять стиля и создадут весеннее настроение во время сезона босоножек.

Трендовый педикюр в оттенке зелёного матча: смотрите фото

Нюдовый розовый

Нежно-розовый оттенок подходит к любому оттенку кожи и сочетается с разными стилями гардероба. Кроме того, на таком педикюре почти незаметны царапины или сколы.

Если вам не нравится яркий цвет, прозрачный розовый с перламутрово-хромированным покрытием, будет выглядеть очень свежо и шикарно,

– подчеркнула Мэйсон.

Розовый педикюр: смотрите фото

Черный педикюр

Неожиданно, однако черный педикюр имеет изящный и шикарный вид. По словам Мэйсон, такой цвет– отличный выбор, если гардероб однотонный, но он также будет подходить и ко всему прочему.

Черный педикюр: смотрите фото

Белый педикюр

Еще один оттенок, который будет трендовым в этом году– белый. Такое покрытие создает эффект отполированных ногтей и выглядит стильно.

Белый педикюр: смотрите фото

Бордовый педикюр

Бордовый педикюр не теряет своей актуальности уже много лет. Хотя этот оттенок имеет осенне-зимнее настроение, однако на ногах его можно носить в любое время года.

Бордовый педикюр: смотрите фото

В общем, педикюр– деталь, о которой часто забывают, однако он подчеркивает образ и позволяет выглядеть изысканно. Кроме того, с таким количеством цветов и тенденций каждая женщина найдет дизайн для себя.