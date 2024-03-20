Некоторые дизайны популярны и сейчас: как на протяжении 100 лет менялись тренды в маникюре

Люди всегда следят за тенденциями, и маникюр в этом не является исключением. Ведь он дополняет образ и может добавить своей изюминки.

Как и 100 лет назад, сейчас тренды задают известные люди – актеры, модели и блогеры. Впрочем, некоторые дизайны настолько нравятся женщинам, что даже через 50 лет они не теряют своей популярности.

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Как менялись тренды в маникюре в течение 100 лет

1930-е годы

В этот период становятся популярными красные ногти с прозрачной "лункой" (часть ногтя лунула). Такой дизайн появился еще в 1920-х годах, однако приобрел широкую популярность в 1930-х годах – его популяризировала голливудская актриса Джоан Кроуфорд. Так, "лунку" возле ногтя оставляли прозрачной, а всю остальную часть закрашивали красным.

1940-е годы

Голливудские звезды появлялись в фильмах с ярко-красными ногтями, поэтому такой оттенок был и дальше актуальным. Кроме того, с началом Второй мировой войны маникюрные компании даже начали рекламировать красные ногти миндалевидной формы в поддержку женщин в вооруженных силах.



Красные ногти были популярными десятки лет / Фото Freepik

1950-е годы

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

В 1954 году в nail-индустрии произошла настоящая революция. Так, стоматолог Фред Слек создал первый искусственный ноготь, используя стоматологический акрил. Дело в том, что во время работы он повредил ноготь и надо было немедленно найти решение, чем обработать ноготь, чтобы он снова был целым. Стоматолог не придумал ничего лучше, чем воспользоваться материалом, который использовали для пломб. Он зачистил ноготь, покрыл его акрилом, отполировал, и каково было его удивление, когда палец перестал болеть. Со временем ноготь начал отрастать, а Фред Слек вместе с братом Томом создал бренд под названием Patti Nails, а акрил начали использовать в маникюре.

1960-е годы

1960-е стали периодом, когда женщины начали отказываться от ярких красных оттенков. Вместо этого выбирали пастельные цвета или оттенки в стиле поп-арт. Тогда трендовыми считались нежно-розовые, коралловые, оранжевые, голубые и мятно-зеленые оттенки.

1970-е годы

В 1970-х годах началась эпоха диско, которая влияла и на маникюр. Так, женщины всего мира делали длинные овальные ногти, которые покрывали матовым лаком.

В 1975 году появился французский маникюр, который не теряет своей актуальности и сейчас. Автором такого дизайна был основатель и гендиректор Orly International Джефф Пинк. К слову, он также популяризировал квадратную форму ногтей.



Классический французский маникюр появился в 1975 году / Фото Freepik

1980-е годы

В этот период самыми популярными стали неоновые цвета ногтей и необычные принты на коротких и длинных квадратных ногтях. Также набирают популярность очень длинные и яркие ногти с различным дизайном. Создала такой тренд победительница Олимпийских игр Флоренс Гриффит-Джойнер.

1990-е годы

После того, как появилась гранж-музыка, популярными становятся темные оттенки ногтей. В то же время процветали хип-хоп и R&B, поэтому трендовыми были длинные наращенные ногти, которые украшали различными рисунками, пирсингами и стразами. Тренды создавали Мисси Эллиотт и Джанет Джексон.

Как менялись тренды в маникюре: смотрите видео

2000-е годы

В 2008 году появилась специальная термостойкая пленка Minx, которой покрывали ногти. Это были специальные глянцевые и матовые наклейки с самым разнообразным дизайном – от минимализма до самых смелых принтов. Такое покрытие было очень стойким и не откалывалось. С такими ногтями в свое время ходили Бейонсе, Виктория Бекхэм, Блейк Лайвли и другие.

2010-е годы

Французский маникюр снова стал популярным. Правда, его модернизировали аэрографами. Френч-омбре, или как его еще называли Baby Boomer, стал началом новой тенденции на градиентный маникюр. Со временем стал популярным омбре с сочетанием самых разнообразных цветов.



Маникюр со слайдерами был популярным в 2000-е годы / Фото из открытых источников

2020-е годы

Рэперша Карди Би в 2020 годах вдохновляли тысячи девушек. Все стремились повторить ее длинные ногти, украшенные несколькими десятками стразов. В то же время стали популярными нейтральные и пастельные оттенки. Дизайны с геометрическими узорами, абстракциями и различными рисунками становятся популярными.

Сейчас тенденции в маникюре постоянно меняются – какие-то цвета отходят и ждать лучших времен, а некоторые принты, к примеру, анималистический, снова становятся популярными. Вместе с тем, каждый человек не обязан следовать трендам, а может делать тот дизайн, который пожелает.